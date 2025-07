Retiran URGENTEMENTE del mercado productos de una famosa marca de CAFÉ, por colorantes

Autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron que actualmente están siendo retiradas del mercado algunas unidades de una popular marca de café, esto luego de que se detectó un error durante su proceso de producción, el cual podría poner en peligro la vida de los consumidores.

La decisión fue tomada por la propia compañía New Mexico Piñon Coffee, tras notar un error que se cometió cuando el producto estaba siendo elaborado. El retiro voluntario incluye 154 unidades de sus tazas individuales de café, que venían en cajas de 10 cápsulas cada una. Según la información que se dio a conocer, el motivo del retiro fue que durante el proceso de preparación es posible que se haya colocado colorante alimentario por error en estas cápsulas.

Aunque el colorante no representa un riesgo para la salud, la empresa prefirió tomar medidas para evitar cualquier posible molestia o desconfianza entre los consumidores. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, (FDA por sus siglas en inglés), clasificó este retiro como de Clase III. Este tipo de retiro es el menos grave dentro de las categorías que maneja la agencia.

¿Cuál es el café retirado del mercado?

Este es el producto retirado del mercado. Foto:New Mexico Piñon Coffee

El producto retirado del mercado se puede identificar por los números F03308 y UPC: 812361033081. Además, pertenecen al lote identificado con el código 251749 y tienen como fecha de caducidad el 8 de mayo de 2026. Aunque el café de esta marca se vende en supermercados, la empresa no detalló en qué puntos exactos se distribuyeron estas cápsulas específicas. Por eso, se recomendó a los compradores revisar bien el empaque de sus productos y, en caso de tener una de las unidades señaladas, dejar de usarla inmediatamente.

El presidente de New Mexico Pinon Coffee, Matthew Bregar, explicó en un comunicado que el problema fue aislado y que no implica ningún riesgo para la salud. Sin embargo, admitió que el producto no alcanzó el nivel de calidad que la empresa quiere ofrecer a sus clientes. También aseguró que ya se tomaron medidas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir en el futuro.

¿Qué hacer en caso de haberlo comprado?

La recomendación es no consumir este producto. Foto: freepik.

Las personas que hayan comprado una cápsula incluida en este retiro pueden deshacerse de ella directamente o acudir a la tienda donde la compraron para solicitar un reembolso completo. No es necesario presentar el recibo de compra, pero sí deben devolver el producto o mostrar evidencia de que lo tienen.

Este no es el primer retiro de productos que involucra a la empresa. Hace algunos meses también se sacaron del mercado 692 cajas de café descafeinado. En aquella ocasión, el problema fue un error en el etiquetado, pues las cajas decían que el café era descafeinado, pero en realidad contenían café concentrado.

Ante estos casos, las autoridades recomiendan siempre revisar las etiquetas de los productos y prestar atención a los comunicados oficiales. También es importante que los consumidores estén atentos a la información que publican tanto las empresas como la FDA para saber si algún producto que tienen en casa está afectado por un retiro y así evitar riesgos graves a la salud.