Muere hombre al caer al mar desde el crucero más grande de Royal Caribbean | VIDEO

Un accidente que ocurrió durante el viaje del Icon of the Seas este jueves 24 de julio cambio el destino turístico en tragedia luego de que un hombre cayera por el barandal directo al mar abierto, el suceso desató el pánico de los presentes que disfrutaban la navegación y el despliegue de un equipo de emergencias.

Fue alrededor de las 7:00 de la noche donde el individuo cayó y una embarcación de rescate del mismo barco lo localizó y rescató en menos de 30 minutos, sin embargo más tarde reportaron que el sujeto falleció después de ser llevado por los brigadistas.

Ante su caída sonó una alarma especial con alcance por un megáfono del barco que alertaba un código de emergencia por una caída por la borda.

uD83DuDEF3? | LO ÚLTIMO — Una persona cayó al mar desde el Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo de Royal Caribbean. La tripulación logró rescatarla. pic.twitter.com/MCHNF6NUuP — UHN Plus (@UHN_Plus) July 25, 2025

"Nuestra tripulación inició de inmediato una operación de búsqueda y rescate, pero lamentablemente el tripulante falleció. Expresamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Para respetar su privacidad, no tenemos más detalles que compartir", declaró un portavoz del Royal Caribbean a medios locales confirmando el deceso de un tripulante.

Por las coordenadas y los datos que se compartieron, el Icon of the Seas navegaba con dirección al noroeste contaba con un itinerario de 7 noches por el Caribe Oriental, por su agenda no debía contar con retrasos para cumplir este plazo

El accidente mostró el cambio de rumbo hacía la isla de San Salvador en las Bahamas, a 200 millas de Nasáu.