Localizan sin vida a Eliotte Heinz, una estudiante de 22 años que desapareció tras ir a un bar, en Estados Unidos

Autoridades localizaron junto a un río el cuerpo sin vida de Eliotte Heinz, una estudiante de 22 años de la Universidad de Viterbo, quien desapareció en la madrugada del 20 de julio de 2025 tras salir de un bar en el centro de la ciudad. El cuerpo fue encontrado el 23 de julio en el río Mississippi, cerca de Brownsville, Minnesota, a unos 13 kilómetros al sur de donde fue vista por última vez, según informó la oficina del sheriff del condado de Houston.

Eliotte Heinz, descrita por su familia como una joven responsable, amable y dedicada, fue vista por última vez alrededor de las 3:22 a.m. del 20 de julio, caminando sola por el bloque 500 de Front Street South, cerca del río Mississippi.

Las imágenes de una cámara de vigilancia fuera del hotel Courtyard Marriott la muestran con una camiseta blanca y pantalones cortos de mezclilla, posiblemente sosteniendo su teléfono móvil.

Heinz había estado en Bronco’s Bar con amigos y se dirigía a pie hacia su apartamento, un trayecto que debería haberle tomado unos 30 minutos. Sin embargo, nunca llegó a su destino, lo que llevó a su familia a reportar su desaparición ese mismo día al no poder contactarla.

La búsqueda fue intensa y se extendió varios días

La noticia de su desaparición movilizó a la comunidad de La Crosse y a las autoridades locales en una búsqueda exhaustiva. La policía de La Crosse, junto con voluntarios, unidades de buceo y drones, peinó la zona cercana al río y revisó grabaciones de cámaras de seguridad.

La familia de Heinz hizo un llamado desesperado a los residentes para que revisaran sus cámaras de seguridad privadas en busca de cualquier pista captada entre las 2 a.m. y las 9 a.m. del 20 de julio. Según reportes, amigos de la joven encontraron su teléfono móvil cerca del hotel donde fue vista por última vez, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente este detalle.

El jefe de policía de La Crosse, Shawn Kudron, expresó su dolor en un comunicado: “Este no es el resultado que esperábamos. Nuestros corazones están con la familia de Eliotte y todos los que la conocieron”.

La joven, de 22 años, se encontraba cursando un posgrado. Foto: Especial

La Universidad de Viterbo, donde Heinz cursaba un posgrado en consejería de salud mental, también emitió un mensaje de condolencias, destacando su carácter bondadoso y su compromiso académico. La institución planea realizar un servicio conmemorativo en su honor durante el otoño de 2025.

La investigación sobre las circunstancias de la muerte de Heinz continúa, y la causa oficial está pendiente de los resultados de la autopsia. Hasta el momento, las autoridades no han indicado evidencia de algún crimen, pero tampoco han descartado ninguna hipótesis.