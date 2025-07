Bajó a pelear pero dejó las llaves adentro de su taxi y ahora se burlan de él | VIDEO

El conductor de un taxi en Chile, enfurecido, se bajó a discutir con otro automovilista, pero cometió un error que lo ha llevado directo a la cima de la viralidad, pues dejó las llaves dentro del vehículo, lo cual quedó grabado en video y, como todo en este época, fue a parar al redes sociales.

En las imágenes se observa a un hombre, de mediana edad, quien furioso se baja del auto, el cual renta como taxi en la ciudad de Copiapó, una comuna al norte de Chile, en donde baja incluso con un objeto, que parece un palo o un tubo de metal para discutir con el otro conductor.

Desde otro vehículo que no estaba involucrado en el percance vial, otra persona comenzó a grabar al taxista con su celular. "Pero, qué hace?", se preguntan las personas que grabaron al conductor del vehículo de transporte público, quien le reclamaba a un adulto mayor que manejaba una camioneta.

El adulto mayor que conducía la camioneta no se bajó para continuar la discusión, no abrió las ventanas, ni nada, por lo que el taxista regresó a su vehículo, visiblemente enojado. Pero ya no pudo ingresar a éste porqu dejó las llaves con la puerta cerrada con seguro.

Las personas que grababan comienza burlarse. "Por choro quedó botao'", dicen. Al final, el adulto mayor que manejaba la camioenta se fue y el taxista quedó solo y sin poder conducir su vehículo. El video ha tenido miles de compartidas e interacciones, además de burlas.

VIDEO: Taxista se baja a discutir con abuelito, pero deja las llaves en su auto