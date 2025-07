Revelan la identidad del esposo multimillonario de Kristin Cabot, la mujer infiel exhibida en un concierto de Coldplay

Pese a que ya pasó una semana del escándalo de infidelidad que quedó expuesto en un concierto de Coldplay esta controversia sigue dando de qué hablar pues resulta que ya se dio a conocer la identidad del esposo de la Kristin Cabot, la encargada del área de Recursos Humanos de Astromer que fue captada en pleno romance con el CEO de dicha empresa, Andy Byron y lo que más conmoción causó es que el marido resultó ser un prominente empresario que posee una fortuna de decenas de millones de dólares.

Como se dijo antes este escándalo de infidelidad que le dio la vuelta al mundo ocurrió el pasado martes 15 de julio en un concierto que Coldplay ofreció en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos y durante la dinámica de la “Kiss Cam”, Andy Byron y Kristin Cabot fueron captados en un momento sumamente romántico, sin embargo, al verse proyectados en la pantalla gigante ambos se soltaron y trataron de ocultarse, pues estaban teniendo una relación furtiva, ya que ambos tienen sus respectivos matrimonios, cabe mencionar que, esta información fue confirmada una vez que se hizo viral el caso pues al inicio se desconocían sus identidades.

Una vez que se destapó el escándalo, se supo que Andy Byron renunció a su puesto en Astronomer, además, su esposa dejó de utilizar su apellido de casada en redes sociales, por lo que trascendió que la ruptura de su matrimonio fue inminente, mientras que Kristin Cabot optó por mantenerse al margen de la controversia y no ha salido a emitir declaraciones al respecto, no obstante, esto no evitó que se diera a conocer la identidad de su multimillonario esposo.

¿Quién es el esposo multimillonario de Kristin Cabot?

El esposo de Kristin Cabot fue identificado como Andrew Cabot, quien es CEO y COO de Privatter Rum, una prominente compañía que produce distintos tipos de ron establecida en Massachusetts y de acuerdo con distintos portales especializados el empresario forma parte de la sexta generación de una reconocida familia que forma parte de la aristocracia histórica de Nueva Inglaterra.

Kristin Cabot está casada con un reconocido empresario. Foto: X: redrumh0tel

De acuerdo con distintos portales especializados estadounidenses, la fortuna de Andrew Cabot ronda los 15 millones de dólares, además, se sabe que, hace apenas unos meses adquirió en conjunto con su esposa, Kristin Cabot, una casa valuada en 2.2 millones de dólares situada en Rye, New Hampshire. Cabe mencionar que en redes sociales se difundieron una serie de fotos donde se puede apreciar que la pareja procreó a dos hijos, cuyas identidades no se revelaron por ser menores de edad.

Andrew Cabot no ha emitido declaraciones en torno al escándalo de infidelidad de su esposa. Foto: privateerrum.com

Como se dijo antes, Kristin Cabot ha decidido mantenerse al margen del escándalo de infidelidad que protagonizó tras acudir a un concierto de Coldplay, por lo que se desconoce cuál será el destino de su matrimonio, sin embargo, se espera que en los próximos días pueda hablar públicamente de lo sucedido.