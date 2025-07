¿Cuánto dinero ganó la mujer que exhibió en TikTok a la pareja infiel en el concierto de Coldplay?

Grace Springer, la joven que se encargó de exhibir en TikTok a una pareja de infieles en el concierto de Coldplay, ofreció una entrevista en la que ofreció distintos detalles sobre la inusual escena que capturó en video y se hizo viral, además, también aclaró si ha generado ganancias por su mediática publicación, la cual, hasta el corte de esta redacción, acumula más de 126 millones de reproducciones.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que este caso de infidelidad quedó al descubierto el pasado martes 15 de julio y todo se debió a que durante el concierto que Coldplay ofreció en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos la “Kiss Cam” captó aleatoriamente a una pareja, quienes al verse en la pantalla gigante se mostraron sumamente incómodos pues aparentemente no querían que nadie descubriera su amor, dicha escena fue capturada en video por Grace Springer, quien difundió el clip en su TikTok y a partir de ello, el caso se hizo más que viral.

Tras la difusión del referido video, se indicó que los protagonistas de la inusual escena eran Andy Byron, CEO de Astromer, una de las empresas líderes en el sector tecnológico a nivel mundial, así como Kristin Cabot, la encargada del área de Recursos Humanos de la referida compañía y tal como se especulaba, ambos están casados, por lo que su infidelidad generó una gran controversia, además, los implicados tuvieron severas consecuencias personales y laborales.

¿Cuánto dinero ganó la joven que exhibió a la pareja de infieles en el concierto de Coldplay?

Grace Springer, la joven que se encargó de exhibir a la pareja de infieles en el concierto de Coldplay concedió una entrevista para el programa británico “This Morning” y en dicha sesión la cuestionaron sobre la cantidad de dinero que había monetizado con su mediático video, el cual, a una semana de su publicación ya acumula más de 126 millones de reproducciones, sin embargo, la joven señaló que no ha visto ni un solo dólar en ganancias pues dicho clip no está monetizando como se había especulado.

Así fue la reacción de la pareja de infieles captados en el concierto de Coldplay. Foto: TikTok: instaagraace

“En realidad, no he ganado dinero ni con el video ni con las visualizaciones. No está monetizado”, expresó Grace Springer, quien tiene 28 años de edad, quien también enfatizó que no pensó que su publicación tendría tanta repercusión mediática, así como personales y laborales para los implicados.

En otro momento de la entrevista Grace Springer señaló que de haber sabido el impacto que tendría su publicación “habría pensado dos veces” el difundirla pues confesó que se siente mal por el impacto negativo para las familias de los implicados, no obstante, señaló que el caso hubiera salido a la luz debido a que no fue la única que grabó la escena.

Grace Springer aseguró que no ha recibido ganancias por su video viral en el que exhibió a una pareja de infieles en el concierto de Coldplay. Foto: TikTok: instaagraace

Nunca imaginé que esto sucedería. Si lo hubiera sabido… tal vez lo habría pensado dos veces. Siento mucho lo que esto ha causado a la esposa de Andy, Megan, y a su familia. Pero había más de 50 mil personas grabando. Si no lo hubiese subido yo, alguien más lo habría hecho”, expresó la joven de 28 años de edad.