Avioneta se desploma en plena carretera de Italia, así fue el impactante momento | VIDEO FUERTE

La tarde del martes 22 de julio se registró el desplome de una avioneta en una transitada carretera ubicada en la zona norte del territorio de Italia, dicho accidente aéreo dejó como saldo dos personas muertas y al menos tres automóviles dañados y fue hace apenas unas horas cuando en redes sociales se difundió el video en el que se exhibe el momento exacto del fatal impacto, por lo que las imágenes ya le están dando la vuelta al mundo.

Este fatal accidente aéreo ocurrió en la autopista Corda Molle, a la altura de la localidad de Azzano Mella, provincia de Brescia ubicada al norte de Italia y el fatal impacto de la aeronave quedó registrado en video gracias a una cámara de seguridad perteneciente a la infraestructura carretera de dicha región y como se dijo antes, la grabación se hizo viral en plataformas digitales.

La avioneta que se desplomó estuvo a punto de impactarse contra una camioneta que circulaba por la zona. Foto: X: porktendencia

Así fue el momento exacto en el que una avioneta cae en picada en medio de una carretera italiana

En la grabación que circula en plataformas digitales se puede apreciar que la avioneta ultraligera en la que viajaban dos personas cae completamente en picada y a toda velocidad y se estrella violentamente contra el asfalto provocando una potente explosión que envolvió en llamas la aeronave y parte de la referida vía, cabe mencionar que, una unidad que circulaba por la referida carretera casi es impactado por la unidad, afortunadamente no fue así, aunque sí resultó afectada, al igual que otros dos automóviles.

Pese a que la respuesta de los equipos de emergencia fue rápida, se reportó que al llegar al sitio ya nada se pudo hacer por los dos tripulantes de la avioneta pues ambos perdieron la vida en el aparatoso impacto, además, sus cuerpos quedaron completamente calcinados en el incendio posterior al desplome.

Horas más tarde del desplome de esta avioneta, las autoridades italianas señalaron que las víctimas mortales de este accidente fueron Sergio Ravaglia, un reconocido abogado de Milán de 75 años que era propietario de la aeronave, así como Ana María de Stéfano de 60 años, quien acompañaba al litigante, sin embargo, se desconoce cuál era el vínculo que tenían.

Cabe mencionar que, este accidente aéreo generó una gran polémica pues al tratarse de una avioneta ultraligera no se requieren de permisos para poder volar, ni hay registros de mantenimiento, además, se informó que la avioneta no contaba con una caja negra para poder determinar cuál fue la causa de este fatal accidente aéreo, por lo que se puso sobre la palestra la necesidad de regular el uso de este tipo de aeronaves, no obstante, se llevará a cabo una exhaustiva investigación.

Como se dijo antes, el desplome de esta avioneta también dejó daños en tres automóviles, además, se precisó que los equipos de emergencia atendieron en el lugar a los conductores de dichas unidades, quienes presentaban lesiones menores y crisis nerviosas, además, el tráfico se vio afectado por un par de horas, sin embargo, en cuanto se retiraron los restos de las víctimas, así como lo que quedó de la aeronave se liberó la vía.