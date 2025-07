Joven denuncia golpiza por parte de policías de Estados Unidos; acusan de racismo | IMÁGENES FUERTES

En redes sociales se dio a conocer un fuerte video que mostraría la brutalidad con la que fue golpeado un joven en Estados Unidos. Los hechos fueron grabados por la víctima y recientemente comenzaron a circulan en plataformas digitales como X, antes Twitter. El incidente, ocurrió el pasado 19 de febrero en Jacksonville, Florida y ha sido calificado por los abogados del afectado como un acto de brutalidad policial, mientras que las autoridades insisten en que la agresión fue motivada.

La víctima de la agresión fue identificado como William McNeil Jr., de 22 años, quien fue detenido por la policía mientras conducía. Según la versión oficial, no llevaba las luces delanteras encendidas y tampoco usaba el cinturón de seguridad. McNeil, al ser abordado, pidió hablar con un supervisor y cuestionó el motivo de la detención. En lugar de obtener una respuesta, los oficiales rompieron la ventana del vehículo y comenzaron a golpearlo.

En el video, se ve claramente cómo McNeil tenía las manos en alto y preguntaba por qué lo estaban deteniendo. El joven fue sacado del auto por la fuerza, lanzado al suelo y recibió varios golpes mientras permanecía boca abajo. En la grabación se observa su rostro ensangrentado tras la golpiza. Según sus abogados, McNeil nunca se resistió, no alzó la voz y tampoco intentó tomar ningún objeto del vehículo. Aseguran que solo pidió explicaciones y que, por ello, fue agredido.

Policía responde a los señalamientos

La policía de Jacksonville, encabezada por el sheriff T.K. Waters, sostuvo que el video viral no muestra todo lo que ocurrió antes del arresto. En una conferencia de prensa, Waters pidió al público no sacar conclusiones sin tener acceso a todas las pruebas. Señaló que desde que se viralizó el video, su departamento ha iniciado una revisión administrativa para determinar si los agentes violaron algún protocolo, aunque la fiscalía ya concluyó que no se cometió ningún delito por parte de los oficiales.

Uno de los puntos más discutidos del caso es la presencia de un cuchillo en el vehículo. El oficial D. Bowers, quien lideró el arresto, indicó en su informe que McNeil intentó alcanzar el arma mientras se resistía. Sin embargo, los abogados de McNeil aseguran que esa afirmación es falsa y que el joven nunca hizo ese movimiento. En el video, no se observa que el conductor haga ningún intento por alcanzar un objeto.

Autoridades investigan el caso

El hombre fue golpeado fuertemente por uniformados. Foto: @TEAMSTIRZ

Tras el incidente, McNeil fue acusado de resistirse, conducir con la licencia suspendida y tener menos de 20 gramos de marihuana. Dos días después del arresto, se declaró culpable de los dos primeros cargos y fue sentenciado a dos días de prisión ya cumplidos. El cargo por posesión fue retirado.

La defensa legal de McNeil está siendo liderada por Ben Crump y Harry Daniels, dos abogados especializados en derechos civiles que han participado en otros casos de alto perfil. Crump ha representado a familias de personas que han sido víctimas de violencia policial en Estados Unidos.

Según las declaraciones del sheriff, la grabación desencadenó una investigación penal que ya concluyó. A pesar de que la fiscalía no encontró motivos para acusar penalmente a los agentes, la revisión interna en la policía continuará. Mientras tanto, los agentes que estuvieron involucrados en el caso se mantienen con licencia.