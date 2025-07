Qué es la Visa Integrity Fee, el nuevo impuesto de Trump que aumentará el costo de la Visa Americana en casi 5,000 pesos

A partir de septiembre de 2025, los turistas, estudiantes y trabajadores temporales que deseen solicitar una visa de no inmigrante para ingresar a Estados Unidos deberán enfrentar un nuevo costo: la Visa Integrity Fee o Impuesto de Integridad de Visa.

Esta tarifa, incluida en el megaproyecto de ley impulsado por el presidente Donald Trump y aprobado por el Senado a principios de julio de 2025, busca incrementar los ingresos del gobierno y reducir el déficit fiscal.

La nueva tarifa, con un costo mínimo de 250 dólares (más de 4,600 pesos mexicanos), se aplicará a todas las visas de no inmigrante, como las de turismo (B1/B2), estudiantes (F1) y trabajadores temporales (H-2A, H-2B, entre otras).

¿Quiénes tendrán que pagar este impuesto?

Según los reportes, a quienes se les rechace el trámite no deberán hacer el pago. Foto: Especial

Los afectados serán todos los solicitantes de países como México, Colombia, India, China, Brasil, Argentina, y otros en América Latina, Asia, África y partes de Europa del Este, quienes requieren visa para ingresar a Estados Unidos.

En contraste, los ciudadanos de países exentos de visa, como los incluidos en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program), no estarán sujetos a este cargo. Entre estos países se encuentran naciones como Reino Unido, Japón, Australia, Canadá y la mayoría de los países de la Unión Europea, como España, Francia, Alemania e Italia, entre otros.

¿Cómo afectará esta medida el costo de las Visas?

No se prevé que el nuevo costo acelere los trámites de visa. Foto: Especial

El costo de la tarifa no reemplaza los cargos ya existentes por el trámite de visas, que en algunos casos, como la visa de estudiante, ya son significativamente altos. Esta medida impactará especialmente a personas con menos recursos económicos, como los solicitantes de asilo que ya poseen una visa de no inmigrante.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) será el encargado de determinar el monto exacto de la tarifa, que podrá ajustarse según los índices de inflación del país.

De acuerdo con lo que se sabe, la tarifa se pagará una vez aprobada la visa, por lo que se espera que no se cobre si la solicitud es rechazada.

La medida también contempla la posibilidad de reembolsos, pero solo para aquellos que cumplan estrictamente con las condiciones de su visa, como no exceder el tiempo de estadía permitido o no realizar trabajos no autorizados.

Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que solo un pequeño porcentaje de solicitantes solicitará el reembolso, dado que muchas visas de no inmigrante tienen una validez de varios años y el proceso de reembolso podría tomar tiempo en implementarse.

¿Cuánto dinero espera recaudar EU con este nuevo impuesto?

Estados Unidos se prepara para recibir un gran número de turistas. Foto: Especial

La CBO proyecta que esta tarifa generará ingresos por 28.9 mil millones de dólares (alrededor de 539.6 mil millones de pesos) entre 2025 y 2034, contribuyendo a la reducción del déficit fiscal.

La implementación de esta tarifa llega en un momento crucial, ya que Estados Unidos se prepara para recibir millones de visitantes por eventos masivos como la Ryder Cup 2025, el 250º aniversario de la independencia en 2026, la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Según un informe de la Comisión para Viajes Seguros y Sin Interrupciones, se espera que estos eventos atraigan hasta 40 millones de turistas internacionales, de los cuales 6 millones llegarán para el Mundial. Sin embargo, los viajeros de países que requieren visa deberán incluir este nuevo costo en su planificación.