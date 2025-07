Andy Byron "recibe su merecido": ex trabajadora de Astronomer acusa de "tóxico" y asegura que disfrutan el escándalo

Los nombres de Andy Byron y Kristin Cabot siguen dando de que hablar en redes sociales. Después de revelarse su infidelidad a través de la cámara de Kisscam en el concierto de Coldplay, las redes y algunos medios de comunicación han ido revelando más detalles sobre su amorío, pero también sobre la vida privada de los protagonistas de la historia entre ambos. En esta ocasión salió un testimonio en el que se confirmó que Byron era un jefe tóxico.

De acuerdo con información de The New York Post presentada por la ex trabajadora de Astronomer, el que fuera CEO de empresa está recibiendo su merecido después de ser un jefe tóxico; además de conformar que todos los que ya no trabajan en con él se están riendo a carcajadas de cómo fue que lo atraparon siendo infiel. Se tiene que mencionar que se alegran de lo que le está pasando al directivo por los malos tratos que vivieron.

"Los grupos de texto y las cadenas de ex empleaos son como... todos se están riendo a carcajadas y disfrutando muchísimo de lo que pasó. de que él haya quedado expuesto", dijo la fuente que prefirió mantenerse en el anonimato.

Se tiene que recordar que después de que se destapara la infidelidad, la imagen del director ejecutivo de Astronomer ha sufrido una serie de consecuencias como que la esposa borrara el apellido de su cuenta de redes sociales, tema que podría terminar en un divorcio y la renuncia de Byron de Astronomer. A esto se suman que se estaría confirmando que era un jefe tóxico.

Byron y Cabot fueron captados en el concierto de Coldplay (Archivo)

Los motivos por los que los ex trabajadores disfrutan lo que le pasa a Andy Byron

Después de confirmarse que Byron había presentado su renuncia al cargo, el medio de la Gran Manzana confirmó, mediante una exclusiva con una ex colaboradora de Astronomer que Andy era un ejecutivo considerado "tóxico", inclusive agresivo y obsesionado con las ventas.

"Tiene reputación de ser un ejecutivo agresivo y obsesionado con las ventas que puede ser “tóxico”, se indicó en el texto del medio local, indicado por la fuente a la que tuvieron acceso tras confirmarse la infidelidad entre Byron y Kristin Cabot.

Byron es considerado como ejecutivo agresivo y tóxico (Archivo)

Hasta el momento no se ha presentado una declaración sobre este tema por parte de la empresa Astronomer o del propio Andy Byron, quien ya no está al frente de la compañía de tecnología que tiene sede en Nueva York. Tampoco se tiene alguna declaración por parte de Cabot, quien al fungir como la directora de RH debía recolectar todas las quejas presentadas por parte de los ex empleados de la empresa de tecnología.