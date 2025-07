Mujer cae del tercer piso del centro comercial tras no conseguir un "Labubu" y muere | IMÁGENES FUERTES

En redes sociales se dio a conocer un fuerte video que mostraría el presunto suicidio de una joven en China. De acuerdo con los reportes en plataformas digitales y medios de comunicación locales, la mujer aparentemente se habría lanzado desde lo alto de una plaza comercial mientras esperaba para poder comprar un famoso peluche, aunque aún no se sabe si la mujer lo hizo de forma accidental, o intencional, se sabe que perdió la vida por el fuerte impacto.

Aunque las autoridades oficiales no se han pronunciado sobre el caso, los medios locales informaron que la víctima aparentemente estaba esperando para poder comprar un famoso peluche llamado Labubu, los cuales han ganado popularidad en todo el mundo y actualmente son uno de los juguetes más deseados por niños, niñas, adolescentes, jóvenes y hasta adultos. No obstante, lo que pretendía ser un día de compras terminó en tragedia.

Presuntamente, en el centro comercial habían largas filas para conseguir uno de los peluches, puesto que se estaban vendiendo ediciones exclusivas. Sin embargo, en medio de la multitud se habría desatado una pelea, esto porque el producto se agotó en cuestión de segundos. En medio del caos, la mujer cayó al suelo desde lo alto del centro comercial. Algunos medios informan que ella saltó de forma voluntaria para quitarse la vida.

¿Qué son los Labubu?

La mujer esperaba para comprar un Labubu. Foto: @CronicaPolicial

Sin embargo, no se ha confirmado si la mujer se suicidó por no haber conseguido el peluche, o si cayó como consecuencia de la riña que se reportó entre quienes esperaban poder conseguir un Labubu. Las autoridades chinas están investigando el caso y se espera que, conforme las indagatorias avancen, se dé a conocer lo qué en realidad sucedió con la víctima, cuya identidad tampoco ha sido revelada. Por estos hechos no hay personas detenidas, ni más víctimas.

Cabe mencionar que el Labubu es un personaje creado por el artista Kasing Lung hace aproximadamente una década. Su diseño se inspira en la mitología escandinava y en paisajes del norte de Europa. Aunque el muñeco lleva varios años en el mercado, recientemente fue aceptado por el mercado asiático, especialmente en China, Japón y Corea del Sur. Y para finales de 2024 y principios de 2025, el personaje alcanzó una nueva ola de popularidad, convirtiéndose en una figura de colección entre niños, jóvenes y adultos.

Autoridades de China investigan presunto suicidio

Antes del suceso se reportó una pelea entre los compradores. Foto: @CronicaPolicial

Los juguetes de Labubu se venden en las famosas cajas llamadas “blind boxes”, las cuales son sorpresa y donde no se sabe qué versión exacta del muñeco saldrá hasta después de hacer la compra. Esto ha contribuido a la popularidad del muñeco, el cual ha causado furor no solo en Asia, sino que también en otros países como Estados Unidos y México. En internet existen sitios donde se venden algunas versiones limitadas, las cuales pueden alcanzar precios muy altos, esto debido a que los peluches se agotan en cuestión de minutos en tiendas oficiales.

Pese a que aún no se sabe si la mujer perdió la vida por no conseguir el peluche, o como consecuencia de un accidente, el caso ha puesto sobre la mesa una profunda conversación sobre la salud mental y la importancia de atender las señales de alerta. Los medios de comunicación de China han asegurado que, mientras se lleva a cabo la investigación, los seres queridos de la víctima la han despedido con una emotiva ceremonia.