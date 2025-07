La desgarradora confesión de una joven que abandonó a su bebé en una bolsa de basura y la dejó morir

Autoridades de Argentina investigan el hallazgo del cadáver de una bebé dentro de una bolsa negra de basura en la localidad de General Rodríguez, Buenos Aires. De acuerdo con los primeros reportes, habría sido la madre del menor, quien la metió en la bolsa y la abandonó en el patio de un predio, dejándola morir. Fue la bisabuela de la recién nacida quien encontró el cuerpo mientras revisaba las bolsas de basura de su familia y alertó a las autoridades sobre lo sucedido.

De acuerdo con lo que informaron medios de comunicación locales, el hecho ocurrió entre la noche del 25 de junio y la madrugada del día siguiente. Aparentemente, la madre de la recién nacida, quien se identificó como Jacqueline Rocío Elizabeth Navarro Ponce, dio a luz en el baño de su casa, cuando se encontraba sola y decidió deshacerse de la bebé.

En sus declaraciones, ante la policía, la mujer informó que ocultó su embarazo durante los meses previos por vergüenza y miedo a ser juzgada. Afirmó que no le contó a nadie de su familia, ni a su madre, ni a su hermana, ni a su abuela, con quienes compartía la vivienda. Después del parto, relató que colocó a la recién nacida en una bolsa y la dejó entre otras dos bolsas de basura.

La bisabuela de la menor fue quien hizo el hallazgo

La bebé fue encontrada sin vida. Foto: freepik.

Más tarde, la abuela de la joven se percató de que una de las bolsas tenía un peso inusual y al revisarla se encontró con el cuerpo de la bebé. Fue entonces cuando la mujer pidió ayuda a otros familiares y llamaron al 911. La policía llegó rápidamente al lugar y se inició una investigación para esclarecer los hechos. Tras las primeras indagatorias, los policías arrestaron a Jacqueline Rocío Elizabeth Navarro Ponce, quien sería la madre de la recién nacida.

La autopsia reveló que la bebé nació con vida, pesaba aproximadamente dos kilos y medio y medía 54 centímetros. Los médicos forenses determinaron que la causa de muerte fue una falla cardíaca aguda como consecuencia de una insuficiencia respiratoria, originada por el abandono y la falta de atención médica. Ante esta situación, Navarro Ponce fue acusada formalmente de homicidio agravado por el vínculo con la recién nacida, un delito que contempla penas de prisión perpetua en el Código Penal argentino.

Madre de la menor dijo sentirse "arrepentida"

La mujer quedó detenida acusada por homicidio. Foto: freepik.

Una vez detenida, la joven presentó su declaración y confesó el crimen. Durante su declaración, que duró alrededor de dos horas, Jacqueline dijo estar arrepentida de lo que hizo. Explicó que creyó que la bebé había nacido sin vida y que actuó bajo un estado de nervios y confusión. También, mencionó que conocía la existencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero que decidió no acudir a ella porque tenía miedo de ser señalada por su entorno.

La investigación también arrojó que el embarazo fue resultado de una relación ocasional con un joven, del que no quiso dar demasiados detalles. Dijo que no mantuvo contacto posterior con él y que tomó la decisión de afrontar todo sola. También afirmó que había estado tomando anticonceptivos, lo que explicaría por qué no buscó ayuda profesional al descubrir que estaba embarazada..

La fiscalía actualmente está recabando información sobre la situación psiquiátrica y psicológica de Jacqueline Rocío, esto para determinar si la joven podía comprender la magnitud de sus actos en el momento en que ocurrieron los hechos. De igual manera, se ordenaron análisis genéticos y se evalúa si podría haber otras personas involucradas, ya sea por encubrimiento o por omisión.