Kristin Cabot, jefa de RH de Astronomer, fue vista con anillo de boda previo al escándalo de INFIDELIDAD en Coldplay

Andy Byron, CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, la jefa de Recursos Humanos de la misma empresa, se convirtieron en el centro de atención en redes sociales después de revelarse la aventura amorosa que estaban viviendo durante el concierto de Coldplay en Boston. A pesar de que han pasado algunos días, siguen saliendo detalles sobre los enamorados. En esta ocasión se confirmaría que la directora de RH llevaba anillo de bodas antes del concierto.

Fue gracias a una publicación de Facebook donde se confirmaría que Cabot tenía un anillo enorme. La foto habría sido tomada en mayo 2024. De acuerdo con The Post, en la foto se encuentra el propietario de Privateer Rum, Andrew Cabot. En una segunda foto, el empresario también contaría con un anillo de bodas. Las fotos habrían sido compartidas por un familiar en redes.

Si bien es cierto que no hay algo que confirme que la ejecutiva de Astronomer, los rumores que Kristin estaba casada con el empresario ya se hicieron presentes en redes sociales. A esto se suma una investigación de The Post, quienes confirmaron que Andrew y la "amante" de Andy Byron eran co-residentes en una dirección de Rye, New Hampshire desde el 2023.

Entre los detalles que se encontraron en el registro de propiedad se encontró que el empresario de licores y Kristin habían comprado una casa con valor de 2.2 millones de dólares hace tan solo cinco meses. Si bien es cierto no indica que estaban casados, si deja claro que existía relación entre ambos. Fuera del tema de las viviendas, la directiva de Astronomer forma parte del consejo asesor de la empresa Privateer Rum desde el 2020, de acuerdo con LinkedIn.

Kristin y Andrew estarían juntos en un evento familiar (FB)

¿Quién es Andrew Cabot, el supuesto esposo de Kristin Cabot?

Como ya se mencionó, Andrew Cabot es el director ejecutivo de Pirvateer Rum, una empresa dedicada a la destilería artesanal. La sede de la empresa está ubicada en Massachusetts, lugar donde se realizó el concierto de Coldplay donde fue captada Kristin con su amante, Andy Byron. Mejor vamos a recordar más detalles sobre el que presuntamente sería el esposo de la directora de Recursos Humanos de Astronomer.

La empresa de Andrew se dedica a producir ginebra y ron de alta gama a través de métodos tradicionales. La empresa se caracteriza por de raíces familiares, para ser más precisos se dice que la empresa la comenzó Andrew Cabot en los años de 1700 durante la Revolución Americana, por lo que el actual director ejecutivo llevaría el mismo nombre que el fundador en el siglo XVIII.

Entre otros detalles del director ejecutivo de Privateer Rum estuvo previamente caso en dos ocasiones dos ocasiones. En el primer matrimonio, con Maud tuvo hijos. Posteriormente se casó con Julie, de quien se divorció en el 2018, por lo que estaría soltero en el 2020, cuando se confirmaron los primeros momentos junto a Kristin.