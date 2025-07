Tras 57 años de incógnita, condenan al mata viejitas de Reino Unido; su caso perturbó a toda Europa

Un tribunal de Reino Unido finalizó las exhaustivas indagatorias del caso de asesinato que conmocionó durante más de 5 décadas al pueblo británico. Rylan Headley, un hombre de 92 años, fue acusado de cometer asesinatos y violaciones hace 57 años. Sin embargo, no fue hasta esta semana que la justicia británica comprobó su culpabilidad.

El juez a cargo del longevo caso determinó condena perpetua contra Headly por la violación y asesinato de Louisa Dunne, una viuda y abuela de 75 que fue asfixiada hasta la muerte en su propio hogar situado al oeste de Inglaterra, en 1967.

Derek Sweeting, el impartidor de justicia, llamó a Ryan un "hombre depravado" durante su determinación en el Tribunal de la Corona de Bristol. Las investigaciones aclararon que el agresor irrumpió en la vivienda a través de su ventana y dejó una huella en el cristal, elemento que al final fue la clave para condenar su libertad. En aquel momento, pese a ser una huella que facilitaba las investigaciones, la policía no encontró coincidencia en las muestras de 19 mil hombres y niños de la zona.

No obstante, Rylan se mudó de la zona para esconder sus rastros y violó a dos mujeres más alrededor de 1970, ambas mayores de edad, lo que derivó en su arresto.

"Increíblemente poderoso y desgarrador" fue como los fiscales describieron a los testimonios de las víctimas, ataques que se asemejaron. Pese a la justicia tardía, los devastadores efectos de sus múltiples asesinatos y violaciones llegaron para quedarse. Mary Dainton, nieta de Dunne, aseguró al tribunal que el asesinato de su abuela entristeció el resto de la vida de su madre. "Acepté que algunos asesinatos nunca se resuelven", sostuvo.

“El hecho de que no atraparan al agresor provocó que mi madre enfermara gravemente y siguiera enferma. Me entristece profundamente que todas las personas que conocieron y amaron a Louisa no estén aquí para ver que se hace justicia”, afirmó durante el juicio.