Tiburón salta del agua y choca contra la cara de un turista | VIDEO

Un surfista fue golpeado en el rostro por un tiburón que salió disparado del agua en la costa de Florida. Todo ocurrió en New Smyrna Beach, una zona donde suelen reunirse quienes disfrutan de practicar surf, según medios locales. No obstante, el lugar también es popular por la frecuente presencia de tiburones, por lo que las autoridades constantemente recomiendan a los turistas no ingresar al agua y estar alerta ante cualquier peligro que pudiera presentarse.

En este sentido, se volvió viral un video que, captado por una cámara colocada en la playa para monitorear el oleaje, muestra el momento exacto en el que un tiburón saltó en el aire y chocó directamente contra el hombre, quien cayó de su tabla, pero logró salir ileso.El surfista afectado se llama Darren Kaye. Él mismo compartió el video del incidente en redes sociales y contó lo que vivió esa tarde del pasado viernes 27 de junio.

Según explicó, estaba en el mar disfrutando de las olas cuando, de manera inesperada, un tiburón salió del agua a gran velocidad y lo golpeó con el hocico en la cara y con una aleta en el brazo. El impacto fue tan fuerte que lo comparó con el golpe de un camión. Agregó que, a pesar del susto, no sufrió heridas graves: "fue como si una nave espacial me hubiera pegado en la cabeza", indicó el joven.

Turista comparte el momento exacto del accidente

Kaye relató que el tiburón había sido visto minutos antes por otros surfistas. Todos lo notaron cerca, pero no se alarmaron porque es una especie habitual en la zona. En su publicación, el surfista describió el momento como algo sacado de una película. De igual manera, adjuntó el video en sus redes sociales; en la grabación se ve claramente cómo el tiburón salta varios metros, gira completamente y termina chocando con Kaye, mientras el surfista cae al agua por el golpe, pero segundos después vuelve a aparecer sin señales de estar lastimado.

De hecho, comentó que siguió surfeando durante 45 minutos más, como si nada hubiera pasado. Agregó que el animal fue identificado como un tiburón girador, conocido en inglés como spinner shark. Una especie, que según los especialistas, tiene la característica de dar saltos fuera del agua y girar sobre su propio eje, especialmente cuando intenta atrapar peces cerca de la superficie. Según la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida, estos tiburones pueden medir más de dos metros y pesar alrededor de 50 kilos.

Toman con humor el hecho

El incidente quedó grabado en video. Foto: IG dj_kaye_.

A pesar de la gravedad del accidente, Darren Kaye tomó el suceso con buen humor y sin dramatismo. Compartió el video con sus amigos y lo acompañó con un mensaje que decía: “Otro día más en el inlet”. Mientras que el video rápidamente se volvió viral en las plataformas digitales, pues algunos internautas se mostraron incrédulos ante el hecho de que el joven no resultó con ningún tipo de herida, pese a haber sido golpeado directamente en el rostro.

"¡Darren, qué locura! Vi esta historia en la publicación de alguien y no tenía ni idea de que eras tú ¡Madre mía!"; "me alegra que estés bien ¡Qué locura"; "gracias a Dios no pasó a mayores"; "tengan cuidado de los tiburones voladores"; "estas en todas las noticias, que impactante ver este video y saber que estas ileso", son algunos de los comentarios que recibió el video en las redes sociales del joven.