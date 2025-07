Retiran del mercado más de 400 cajas de ARÁNDANO, están contaminadas con bacteria que causa infecciones MORTALES

Autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta sanitaria por la contaminación de una famosa marca de arándanos, la cual aparentemente estaría infectada de una peligrosa bacteria, capaz de causar daño a la salud de los consumidores. El retiro de productos fue compartido, a través de un comunicado, por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) este 1 de julio.

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, el retiro de producto se emitió con el nivel de riesgo más alto, conocido como Clasificación de Riesgo Clase I. Esto luego de que se descubrió que 400 cajas de arándanos orgánicos que podrían estar contaminadas con Listeria monocytogenes. El retiro fue iniciado de forma voluntaria por la empresa Alma Pak International LLC, ubicada en Georgia, después de que se encontraran resultados positivos en una prueba rutinaria.

Las cajas retiradas fueron enviadas a un solo cliente ubicado en Carolina del Norte. Los productos están identificados con los números de lote 13325 G1060 y 13325 G1096. Aunque el retiro se realizó de manera preventiva, la FDA explicó que el consumo de estos arándanos representa un riesgo importante para la salud, ya que puede provocar consecuencias graves o incluso la muerte, por lo que se exhortó a las personas a no consumir este producto.

¿Qué es la Listeria monocytogenes?

Las personas infectadas pueden llegar a necesitar atención médica. Foto: Freepik.

Según las autoridades, la listeriosis, provocada por la bacteria Listeria monocytogenes, es una infección transmitida por alimentos contaminados. En la mayoría de los casos, los síntomas pueden parecer una gripe, con fiebre, dolor muscular, náuseas, vómitos o diarrea. En situaciones más graves, la bacteria puede afectar el sistema nervioso, provocando rigidez en el cuello, pérdida del equilibrio, convulsiones, confusión o meningitis. Estos efectos pueden ser peligrosos especialmente para personas mayores, mujeres embarazadas, recién nacidos o quienes tienen un sistema inmune debilitado.

Una característica preocupante de esta bacteria es su capacidad para sobrevivir y crecer a temperaturas de refrigeración, algo que no ocurre con muchas otras. Esto significa que incluso productos almacenados en frío durante varios días pueden desarrollar una carga bacteriana importante. De acuerdo con especialistas en microbiología, la listeria se encuentra frecuentemente en el ambiente, especialmente en el suelo y en lugares húmedos.

Piden no consumir los arándanos contaminados

Autoridades no recomiendan consumir este producto. Foto: freepik.

Dadas las capacidades de supervivencia de la bacteria, la FDA publicó la alerta en su plataforma pública y recomendó a cualquier persona que haya podido tener contacto con el producto, o presente síntomas, que acuda de inmediato al médico. Aunque el producto fue enviado a un solo cliente, las autoridades aún no descartan que pudiera haber sido redistribuido o vendido por otros canales.

Finalmente, la FDA reiteró que las clasificaciones de riesgo Clase I no son comunes, ya que esta categoría se aplica únicamente en casos donde hay evidencia clara de que el consumo o exposición al producto puede derivar en graves consecuencias para la salud. Por ahora, no hay reporte de personas enfermas tras haber comido los arándanos; no obstante, las agencias federales siguen investigando y monitoreando la situación, mientras piden a la ciudadanía que, en caso de haber adquirido el producto, lo desechen lo antes posible y eviten su consumo.