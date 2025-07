Paola amamantaba a su hija de 1 mes junto a su familia cuando agentes del ICE llegaron para arrestarla

Adrián Clouatre, un joven de 26 años considerado veterano en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, ha luchado desde el pasado mayo por la libertad de su esposa Paola, quien fue detenida por elementos del Servicio de Control Ilegal de Aduanas (ICE) mientras amamantaba a su hijo. Paola, de 25 años de edad, había acudido junto a su esposo a una entrevista para su estatus migratorio el pasado 27 de mayo. Sin embargo, no tenían en cuenta que el trámite para sacar la green card la separaría de su esposo e hijos.

Durante una entrevista para CNN, Adrián reveló que el trámite marchaba bien, toda vez que el entrevistador confirmó que su matrimonio era real. Sin embargo, desconocían que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos tenía una deportación activa contra Paola. Ante todo, el entrevistador les aseguró que todo estaba bien, de modo que les indicó que acudieran al lobby para la espera de sus papeles.

Detienen a madre de familia migrante frente a su familia

“Nos enteramos de la orden de deportación como una semana antes de ir a la cita e intentamos reprogramarla, pero USCIS (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) dijo que no, así que fuimos de todos modos”, compartió Clouatre para CNN.



FOTO: Adrian Clouatre

Paola se encontraba en el lobby amamantando a su hija Lyn, de apenas 1 mes de edad, cuando agentes de ICE llegaron para arrestarla, todo ante los ojos de su familia, quienes no pudieron hacer nada para evitarlo. Semanas antes, habían organizado un viaje a Nueva Orleans tras finalizar el trámite migratorio, hasta que los agentes de ICE cambiaron por completo sus planes.

“Teníamos confianza en que, dado que estábamos casados y que yo era veterano, nos permitirían al menos deshacernos de la orden de deportación y no detenerla. Sabíamos que la orden de deportación probablemente causaría un problema, pero no lo supimos hasta una semana antes de ir y USCIS se negó a dejarnos reprogramar la cita, así que no tuvimos otra opción más que ir”, lamentó Adrian.

Adrian envía carta a Donald Trump

La intensas situaciones a las que fue sometido bajo el servicio del Cuerpo de Marines, entre 2017 y 2022, han permitido a Adrian a sobrevellevar las adversidades que hoy enfrenta su familia. Aún así, se encuentra preocupado por el estado de su esposa. "Lleva un mes ahí y es una habitación con cien personas más...apenas pueden dormir tres horas seguidas", relató en entrevista.

Adrian envía carta a Donald Trump para rogarle la libertad de su esposa, Paola

FOTO: CNN

Ante las complicaciones legales, y con la negativa de quedarse con los brazos cruzados, Adrian envió una carta a la Casa Blanca, dirigida al presidente Donald Trump, para rogarle que condone la deportación de su esposa y le permita su green card. En dicho documento, resalta el papel que tuvo en la Marina norteamericana, factor que espera podría ayudarle a recuperar a su "mejor amiga" y al "amor de su vida".