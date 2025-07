Mujer narra cómo descubrió que su esposo abusaba de 5 niñas cuando ella iba a trabajar: "era un demonio"

Una mujer, identificada como Bella Velasco, denunció públicamente a su esposo, luego de que descubrió que el hombre llevaba varios años abusando de, al menos, 5 niñas menores de edad. El crimen habría ocurrido en Georgia, Estados Unidos, aunque la pareja es de procedencia latina y se teme que el sujeto podría haber escapado a Colombia, por lo que ahora se encuentra prófugo de la justicia y es buscado por las autoridades estadounidenses y colombianas.

De acuerdo con los señalamientos de Bella, durante más de una década ella compartió su vida con su entonces pareja Ramiro Sus Mora, sin imaginar que convivía con alguien capaz de cometer delitos tan graves. No obstante, su historia de amor dio un giro inesperado cuando escuchó una grabación que cambió su percepción por completo. En ese audio, una niña describía, con claridad, cómo el hombre al que ella llamaba esposo la había tocado de forma inapropiada.

Fue en ese momento cuando la mujer comenzó a descubrir la verdad que su pareja había ocultado durante años. Tras el audio, Velasco decidió enfrentar a Mora, buscando respuestas. Él reconoció que había hecho algo malo, pero no explicó con detalle lo que había ocurrido. Según contó su esposa, simplemente dijo que no sabía lo que había hecho y que se sentía como un demonio: "dijo que no sabía lo que había hecho y que era un demonio”, recordó la mujer, en entrevista con medios locales.

Así fue como Bella descubrió los abusos de su esposo

El hombre es acusado por abuso sexual infantil. Foto: Facebook Yaya Aev

La situación tomó más fuerza cuando otras madres comenzaron a hablar. Kely Flores, madre de una de las menores, confirmó que su hija fue víctima de abuso y que el trauma emocional había comenzado a notarse con fuerza. La niña, según su relato, tuvo comportamientos que reflejaban angustia, gritaba, se jalaba el cabello y se alteraba al recordar los hechos. Poco a poco, fue compartiendo detalles de lo vivido. Estas declaraciones, junto con los hallazgos en el hogar donde vivía Mora, permitieron a las autoridades avanzar en la investigación.

En la casa, los investigadores encontraron objetos que reforzaron las sospechas, una caja con pastillas molidas, supuestamente usadas para dormir a las menores, y una muñeca que imitaba el cuerpo de una bebé, lo cual generó más alarma. También hallaron una sábana con rastros de sangre y excremento, elementos que fueron incluidos en las pruebas del caso. Estas evidencias apuntan a un comportamiento planeado y repetido, lo que llevó a las autoridades de Georgia a emitir órdenes de arresto en contra de Mora.

Familiares de las víctimas piden justicia

Entre las víctimas estarían las hijas del hombre. Foto: freepik.

Las víctimas identificadas hasta el momento son cinco niñas, con edades de entre un año y medio y 16 años. Algunas eran familiares directas del agresor, como sus dos hijas y una sobrina. Se presume que los abusos ocurrieron mientras Velasco trabajaba y las menores estaban bajo el cuidado de Mora durante los fines de semana. Las familias de las niñas, ahora enfocadas en brindar apoyo emocional a las víctimas, piden justicia y exigen que el responsable enfrente las consecuencias legales.

Después de admitir parcialmente su responsabilidad a su pareja, Mora escapó. Por lo que la policía de Hoschton, localidad donde ocurrieron los hechos, inició un fuerte operativo para dar con su paradero, aunque, hasta ahora, sigue prófugo de la justicia. Se cree que su destino fue Colombia, aunque hasta el momento no se ha logrado su captura. Las autoridades mantienen una alerta activa para dar con su paradero y llevarlo ante la justicia por los crímenes que cometió y admitió.