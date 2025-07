Hombre mata a su novia y le prende fuego a su casa para engañar a la justicia, ya fue sentenciado

Autoridades de Argentina confirmaron que fue sentenciado, a cadena perpetúa, Nahuel Casco, quien fue acusado por el feminicidio de su entonces pareja, Lucía Mujica tenía 24 años. Según la cronología del caso, todo ocurrió luego de que la pareja se mudó a un departamento en San Antonio de Areco. Dos meses después, su historia terminó de forma trágica, pues la joven fue hallada sin signos vitales y la vivienda estaba incendiada.

Pese a que en un principio se habló de un incendio, las autoridades descubrieron algo aterrador. Casco había asesinado a su pareja y posteriormente trató de ocultar los hechos y fingió que se trató de un incendio. El crimen ocurrió la madrugada del 13 de noviembre de 2022 y el pasado martes 1 de julio, casi tres años después, la justicia argentina dictó la pena de prisión perpetua para el acusado, tras confirmarse que asesinó a su pareja y trató de engañar a la justicia.

El caso fue tratado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 del Departamento Judicial de Mercedes, que determinó de forma unánime que Casco fue el autor del feminicidio. La autopsia reveló que Lucía murió a causa de un paro cardíaco, traumatismo de cráneo y una hemorragia cerebral, además de haber sufrido quemaduras en gran parte del cuerpo debido al incendio que provocó su agresor. La sentencia incluyó los agravantes de ensañamiento y violencia de género, aspectos clave para que se aplicara la pena máxima contemplada por la ley.

El feminicida no dio declaraciones

La joven fue asesinada a la edad de 24 años. Foto: Facebook Maru Balmaceda

Durante el juicio, el acusado optó por no declarar y no estuvo presente al momento de conocerse el veredicto. Solo pidió disculpas en la fase de alegatos, sin dar detalles ni razones de lo ocurrido. La defensa solicitó que la pena se redujera a 20 años, pero los jueces no aceptaron esa petición, ya que las pruebas demostraron que el crimen fue premeditado y especialmente violento. El tribunal consideró también que el intento de simular un accidente mediante el incendio agravaba aún más la situación legal del imputado

El fiscal del caso, Adrián Landini, presentó una acusación firme basada en las pericias forenses y testimonios de allegados, vecinos y personal policial. Se comprobó que Casco golpeó a Lucía en distintas partes del cuerpo, incluso en el rostro y cuello. Además, la joven tenía un vidrio incrustado en la espalda, una herida que, según explicó su madre, pudo haber ocurrido cuando ella intentó impedir que él ingresara al departamento por un ventanal.

Familiares de Lucía avalan la sentencia

Familiares agradecieron la sentencia. Foto: cuartoscuro.

El intento de encubrir el asesinato quedó en evidencia cuando las pericias determinaron que el fuego fue iniciado de manera intencional y no correspondía a una explosión accidental. Los investigadores establecieron que Casco prendió fuego al departamento luego de asesinar a Lucía con el fin de borrar cualquier prueba en su contra. Sin embargo, las pruebas físicas y testimoniales desmantelaron su coartada y lo condenaron por el feminicidio de la mujer.

Por su parte, la familia de Lucía expresó su conformidad con la sentencia, aunque reconocieron que el dolor sigue presente. Su madre, Majo, declaró, ante medios locales, que si bien la condena no borra lo sucedido, permite comenzar a cerrar un ciclo y hacer el duelo de su hija. “Nunca sabremos realmente por qué lo hizo”, dijo con resignación. Relató que no hubo señales claras antes del crimen y que lo único que puede pensar es que cualquier cosa pudo haber sido el detonante. “Ella tal vez ya no quería estar con él, o le pidió que dejara un juego. Eso bastó”, afirmó.