Familia pide justicia para Santiago, ladrón de 15 años que fue asesinado por un policía: "me lo dejaron morir"

El pasado 1 de julio fue asesinado Santiago Tomás Beltrán, de 15 años, en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con la prensa local, el menor de edad y dos de sus amigos habrían tratado de asaltar a una mujer en calles de Moreno. Sin embargo, la víctima era una policía que estaba caminando para el trabajo, por lo que ella no dudó en defenderse y les disparó con el arma que portaba. Como consecuencia, una de las balas hirió en el rostro al menor, quien falleció.

Tras el disparo, el joven habría caído al suelo y, aunque la mujer trató de pedir el apoyo de servicios de emergencia, el adolescente ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado muerto. En cuanto a los cómplices del menor, los dos jóvenes escaparon luego de los disparos, dejando a Santiago tendido en el pavimento, ya sin vida.

Ahora, se volvió viral, en redes sociales, un mensaje de despedida escrito por una usuaria identificada como Jazmín, quien, sin precisar el parentesco que tenía con el menor de edad, le dedicó unas emotivas palabras. Su publicación se volvió viral debido a que ella aseguró que el adolescente "no tenía maldad" y acusó a sus cómplices por "dejarlo morir", declaraciones que causaron debate entre los internautas, quienes no dudaron en compartir la publicación y arremeter contra la mujer.

Piden justicia para el adolescente asesinado por una mujer policía

Lamentaron su muerte en redes sociales. Foto: Facebook More Jazmín.

"Te voy a extrañar por siempre. Eras un nene que no tenía maldad. Yo siempre te decía los amigos no existen, los únicos amigos tuyos son tus hermanos. Me lo dejaron morir a mi negro, lo dejaron solo, de tantos amigos que tenía ninguno vino a casa a preguntar por como está la mamá, por lo menos", escribió la joven en su mensaje. Agregó que el menor de edad apenas había cumplido los 15 años de edad y destacó que sus padres ahora están "muertos en vida".

"Santiago 15 años recién cumplidos tanto esfuerzo tu vieja por criarte y te le fuiste; está muerta en vida tu mamá. Te dejaron morir, te dejaron solo; tu mamá siempre te salía a buscar siempre todas las noches para que no pase esto y vos eras terco nunca le hiciste caso, te enojabas cuando te salía a buscar y ahora ves por que lo hacía, ahora nos toca despedirte así", agrega el mensaje. Finalmente, la joven pidió por el descanso eterno de Santiago y la consolación para sus familiares.

No presentarán cargos contra la policía

No presentarán cargos contra la policía. Foto: freepik.

"Yo te quería tanto, le doy gracias a Dios porque te puso en mi vida y fuiste parte de mi vida; pasamos tantas cosas juntos, tanto como buenas y como malas, pero siempre estuvimos firmes con la familia. Esto no es una despedida es un hasta luego, en breve nos vemos a volver a ver mi arichu, siempre presente Santiago Tomás", finaliza el texto de Jazmín, el cual ha recibido fuertes críticas, pues decenas de internautas han arremetido contra la familia del menor.

Algunos internautas han arremetido contra la publicación, luego de que se dio a conocer que el menor tenía antecedentes penales. En este sentido, han resaltado que la víctima era la mujer policía a quien Santiago y sus cómplices trataron de asaltar. Cabe mencionar que las autoridades argentinas no presentarán cargos en contra de la oficial que disparó al adolescente, después de que se determinó que ella actuó en defensa personal ante el crimen que estaba enfrentando.