Bayardo Morales grabó VIDEO confesando asesinato de su ex esposa e hija, las cubrió con flores y peluches

Un hombre de 43 años, identificado como Bayardo Morales, asesinó a su esposa e hija, pero grabó un video confesando el doble crimen en su propia casa, antes de quitarse la vida él mismo. El sujeto acomodó a sus víctimas en su cama, como si estuvieran dormidas, incluso les compró flores y puso los peluches de la adolescente, de 13 años.

Los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2025 en Villa Reconciliación, en Managua, Nicaragua, cuando Bayardo Jesús Morales Osorio, de 43 años, asesinó a Yuliana Montoya Chavarría, de 46, y a la hija de ambos, de 13 años. Supuestamente, la pareja estaba enfrentando una separación por una nueva pareja de la mujer.

El sujeto colocó peluches y flores tras el doble crimen

En un video grabado y difundido por el presunto homicida y suicida, se observa el cuerpo de ambas mujeres recostadas en su cama, cubiertas con un cobertor morado, con flores y peluches a un lado, aunque ya sin vida. Bayardo dice a la cámara: "Yo siempre le he dado todo a mi hija, a mi esposa también. No les ha faltado nada. Nada les ha faltado".

En la misma grabación, Bayardo Jesús menciona el nombre de un hombre, al que identificó como David Issac Marenco Morales, con quien supuestamente su esposa, Yuliana, mantenía una nueva relación. De acuerdo con el homicida confeso, su mujer lo corrió de la casa, en donde ya no vivían juntos desde hace cinco meses.

"La amo, decidí llevarme a mi hija y a mi esposa; por eso se van conmigo", hombre asesina a su ex y su hija

"A las 05:00 de la mañana, le quité la vida a Yulisa. Ella me había terminado y amenazó con denunciarme si no me iba", dice en el video Bayardo, quien aseguró que su esposa era suya "sólo para mí", en el paneo en la habitación en la que se encontraban las víctimas también reconoce que su hija no tenía la culpa.

Incluso confiesa que luego de haber asesinado a su esposa se quedó conversando con la niña durante una hora y media más, pero que decidió matarla también porque no podía dejarla sola en el mundo. "Ella estaba llorando conmigo, y le dije que no podía dejarla sola en este mundo. La amo, decidí llevarme a mi hija y a mi esposa; por eso se van conmigo", señaló Bayardo Morales.

Luego de asesinar a su familia, el hombre apareció en la cámara con una soga en el cuello con la que finalmente se suicidó. Su cuerpo fue encontrado en lam isma habitación en donde acomodó a Yuliana y su hija en Villa Reconciliación, en Managua, Nicaragua.