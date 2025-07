Abuelito muerte tras ser pisoteado por dos vacas en plena calle, así fue el dramático momento | VIDEO

Un abuelito de 85 años de edad perdió la vida luego de haber sido pisoteado y corneado por dos vacas que lo atacaron en las calles de la India, la cruda escena fue captada en video por una cámara de seguridad y la grabación se hizo viral tras su difusión en plataformas digitales, no obstante, este caso originó un intenso debate que pone sobre la mesa la posibilidad de regular la presencia de este tipo de animales en la vía pública del referido país asiático.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios locales, este desafortunado episodio ocurrió la mañana del pasado lunes 23 de junio en el mercado de Kalwan, el cual se ubica en la ciudad de Nashik en la India y según se puede apreciar, el ataque de las vacas en contra del abuelito de 85 años identificado como Bhalchandra Malpure inició después de que el adulto mayor descendiera de una moto en la que viajaba con un conocido.

El abuelito de 85 años perdió la vida tras ser víctima de dos enfurecidas vacas. Foto: X: ActualidaViral

Así fue el mortal ataque de dos vacas enfurecidas contra un abuelito

En las imágenes que circulan en redes sociales, se puede apreciar que el abuelito de 85 años no molestó a las vacas ni hizo nada para ser agredido, simplemente en cuanto se bajó de la motocicleta en la que viajaba de copiloto fue embestido y lanzado al suelo por una de las bovinas, la cual, no le dio oportunidad de levantarse pues comenzó a atacarlo con sus cuernos, posteriormente se sumó un segundo animal y entre ambas pisotearon al adulto mayor hasta dejarlo mal herido.

uD83CuDDEEuD83CuDDF3 | Un hombre mayor en Maharashtra perdió la vida tras ser pisoteado por dos vacas callejeras cuando descendía de una motocicleta para comenzar su jornada laboral. Varias personas intentaron intervenir, pero una de ellas también resultó herida por el animal sagrado. pic.twitter.com/X0KcBeAUz0 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) July 1, 2025

Ante la cruda escena, varias personas intentaron detener el ataque, sin embargo, las vacas no desistían y luego de varios segundos lograron arrastrar el abuelito hasta ponerlo a salvo, no obstante, la furia de las reses todavía no llegaba a su fin y se encargaron de atacar a otras personas, quienes se defendieron con palos y piedras, no obstante, una de las vacas logró embestir a un segundo hombre y también le propinó algunos pisotones, no obstante, este segundo ataque no fue tan prolongado ni letal.

Según los reportes de las autoridades, las dos personas agredidas por las vacas fueron trasladados a un hospital cercano, sin embargo, horas más tarde se reportó el fallecimiento del hombre de 85 años identificado como Bhalchandra Malpure, cabe destacar que, no se brindó información sobre el estado de salud del segundo hombre que resultó lesionado en estos hechos, por lo que se espera que sea en los próximos días cuando emitan una actualización del caso.

Las vacas atacaron a un segundo hombre. Foto: X: ActualidaViral

Como se dijo antes, este desafortunado caso abrió un intenso debate entre la sociedad de la India en torno a la necesidad de regular la presencia de vacas en las calles pues pueden representar un peligro para la sociedad, cabe recordar que, en dicho país, estos animales son considerados sagrados, por lo que es habitual encontrarlas libres en prácticamente cualquier espacio público.