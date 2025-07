Captan el momento en que un padre se esconde mientras secuestran a su hijo de 7 años a punta de pistola

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un hombre se escondió dentro de su domicilio mientras que hombres armados secuestraron a su hijo de 7 años, quien estaba jugando con su bicicleta frente a su casa en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos.

En las imágenes se ve al papá de Jamal White conducir un auto sedan mientras su hijo avanza sobre la banqueta con una bicicleta. Entonces una camioneta les cierra el paso y dos hombres armados bajan del vehículo.

Comienzan a perseguir al hombre, que corre sin mirar atrás hasta que logra entrar a su casa. Detrás de él, el pequeño de 7 años intentaba frenéticamente alcanzarlo hasta que uno de los hombres armados lo toma en brazos y regresa corriendo a la camioneta, que se arranca en cuando suben.

Segundos después, el padre del niño sale de su casa y golpea con frustración la cajuela de su auto. Tras la desaparición, una Alerta Amber fue emitida a nivel estatal. El pequeño fue raptado el viernes por la noche, cerca del cruce de North 61 Street y Hustis, pero gracias a la colaboración de la comunidad, fue encontrado sano y salvo el sábado por la noche, en un inmueble de 11 kilómetros de donde fue plagiado.

Hasta el momento hay tres detenidos por el secuestro de Jamal, entre ellos un menor de 14 años.

“Claro que corrì”: funan a padre en redes sociales por no defender a su hijo

Después de que el niño fuera rescatado, su padre se pronunció en Facebook, donde reconoció que se lanzó hacia su domicilio porque pensó que querían asaltarlo, pero jamás imaginó que su hijo sería plagiado.

“Demonios, claro que corrí.Lo hice porque pensé que iban a robarme, no a llevarse a mi bebé”, escribió sobre por qué no protegió a su hijo al momento de ver a los dos hombres armados acercándose. “Pero Dios nos mantuvo todo el tiempo y me regresó a mi bebé a salvo”, puntualizó.

Los criticas no se hicieron esperar, de inmediato, los usuarios cuestionaron sus acciones en el momento del secuestro.

“Tu hijo te va a odiar cuando sea grande y sepa lo que hiciste, amigo”; “Hermano, corriste a tu casa y hasta azotaste la puerta”; “Digo, ¿al menos corriste detrás del auto luego de eso?”.

Simone White, tía de Jamal, llevó a cabo las gestiones antes Servicios Infantiles, quienes tomaron de manera inicial la custodia del menor.