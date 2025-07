“Una parte de mí se siente mal”: así reaccionó la mujer que exhibió a una pareja de infieles en el concierto de Coldplay

El pasado martes 15 de julio Coldplay ofreció un concierto en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos, sin embargo, no fue la actuación musical de los británicos lo que llamó la atención, sino que en pleno recital quedó exhibida una pareja de infieles gracias a la “Kiss Cam”, cuyo caso se hizo viral en redes sociales y tras este bochornoso episodio, la mujer que accidentalmente capturó y difundió el video finalmente habló de lo sucedido.

El nombre de la joven que se encargó de grabar el video en el que quedó exhibida una pareja de infieles se llama Grace Springer y fue a través de TikTok donde la joven de 28 años de edad realizó la publicación en cuestión, la cual, compartió junto a la leyenda “¿Problemas en el paraíso?” sin imaginar que dicho post se hiciera tan viral y originara una gran controversia.

Cabe mencionar que, en cuanto el video de Grace Springer se hizo viral en redes sociales se identificó a los protagonistas de la bochornosa escena y se indicó que se trataba de Andy Byron, CEO de Astromer, una de las empresas líderes en el sector tecnológico a nivel mundial, así como Kristin Cabot, la encargada del área de Recursos Humanos de la referida compañía y como se temía, ambos están casados, por lo que su romance furtivo quedó exhibido.

Una vez que el caso de hizo de dominio público, Andy Byron emitió un comunicado en el que ofreció disculpas por la bochornosa escena que protagonizó y reconoció que dicha situación ya le provocó serios problemas familiares, por lo que pidió privacidad para poder hacerles frente, además, se supo que su esposa dejó de usar su apellido de casada en redes sociales, por lo que se especuló que este desliz podría marcar el fin de su matrimonio, mientras que en el caso de Kristin Cabot todavía no ha habido reacciones.

La pareja se separó en cuanto se dieron cuenta que aparecieron en la "Kiss Cam". Foto: IG: instaagraace

Joven que hizo viral el video de la infidelidad rompe el silencio, asegura que se siente un poco mal

Durante una entrevista para el New York Post, Grace Springer señaló que grabó la dinámica de la “Kiss Cam” prácticamente por casualidad, sin embargo, en cuanto capturó la bochornosa escena protagonizada por la referida pareja de ejecutivos le pareció “interesante” publicarla,pero aclaró que no pensó que tendría tanta repercusión, además, aseguró que no tenía idea de quiénes eran los protagonistas de dicho clip.

Grace Springer fue la encargada de exhibir este caso viral de infidelidad ocurrido en un concierto de Coldplay. Foto: IG: instaagraace

Cabe mencionar que, Grace Springer declaró que se siente un poco mal por la repercusión negativa que tuvo su video en la vida de la pareja de infieles que dejó en evidencia, sin embargo, utilizó una expresión que se adapta perfectamente a la situación y hace referencia a asumir las consecuencias de los actos.

“Una parte de mí se siente mal por haber trastocado la vida de estas personas, pero juega juegos estúpidos... gana premios estúpidos”, fueron las palabras de Grace Springer, cuya publicación en cuestión ya acumula más de 60 millones de reproducciones tan solo en TikTok, además, su video ha sido replicado en otras plataformas y el caso ya le está dando la vuelta al mundo.