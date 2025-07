Una kisscam y un concierto de Coldplay: las claves en la infidelidad de Andy Byron con Kristin Cabot

En redes sociales continúa la controversia en torno a la presunta infidelidad de Andy Byron, CEO de Astronomer, a su esposa. Lo anterior luego de que el pasado jueves 17 de julio se dio a conocer un video del empresario con Kristin Cabot, la titular de Recursos Humanos de su empresa. Sin embargo, los usuarios de internet rápidamente acusaron que ambos estarían casados, por lo que los acusaron de infieles.

Los hechos ocurrieron durante un concierto de Coldplay en Estados Unidos. La pareja aparentemente estaba disfrutando del espectáculo, cuando fueron enfocados por una cámara. Al darse cuenta de ello, ambos se separaron y trataron de fingir que no había pasado nada. Byron incluso se bajó de la tarima y dejó sola a Cabot, quien giró su rostro y se ocultó detrás de otras personas, hasta que finalmente descendió del lugar.

Tras lo sucedido, las imágenes de la pareja captaron la atención de la prensa nacional e internacional. Medios de todo el mundo comenzaron a indagar sobre los hechos y acusaron que ambos estaban casados con personas distintas, motivo por el cual los señalaron como infieles. Aunque, hasta ahora, Byron y Cabot no se han pronunciado de forma oficial, internautas aseguran que sus respectivas parejas ya se habrían enterado de la infidelidad.

Así fue captada la pareja

En redes sociales, decenas de personas han comentado la situación, generando más polémica, pues ahora surgen rumores de que la infidelidad. No obstante, hasta ahora, no se ha dado a conocer más información sobre el tema. Por su parte, la esposa de Andy Byron optó por poner privadas sus redes sociales y eliminar el apellido de casada. No está claro si lo hizo para que no la relacionaran con el hombre, o si esto indicaría que el vínculo podría estar roto.

Cientos de internautas han hecho bromas sobre la situación, tomando con humor lo sucedido y comparándolo con situaciones de la vida diaria: "tu novio en las fiestas de la oficina con la compañera nueva"; "mejor era quedarse abrazados y no se hacían viral"; "increíble, no querían que se sepa lo de ellos y ahora lo sabe todo el planeta"; "lo más gracioso es que si hubieran seguido abrazados en lugar de esconderse por ahí no se viralizaba y nadie se enteraba", son algunos de los comentarios en redes.

Los tunden en redes por infieles

Byron destacó haber estudiado en la Providence College. Foto: LinkedIn.

Andy Byron es el actual CEO de Astronomer, una empresa fundada en 2018 y especializada en soluciones de DataOps, una disciplina que se enfoca en mejorar la colaboración entre equipos de datos, automatizar procesos y acelerar la entrega de valor a partir de los datos. De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Byron estudió en Providence College, una institución católica privada ubicada en Rhode Island y actualmente está casado con Megan Kerrigan Byron, con quien tienen dos hijos.

Sobre Kristin Cabot, la mujer ha borrado sus perfiles y actualmente no hay información disponible sobre ella. Sin embargo se sabe que era la encargada de Recursos Humanos de Astronomer. Hasta ahora, la mujer no se ha pronunciado en sus redes sociales, pero se ha especulado que podría tener graves consecuencias laborales por la infidelidad con Byron.