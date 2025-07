Mujer deja su currículum en una tienda, pero pide a dueño que no le llame: "No estoy interesada"

El dueño de una tienda de regalos quedó desconcertado tras recibir el currículum de una mujer, ya que al entregarlo le dijo algo que un empleador no se esperaría. Alejandro Cosío compartió en sus redes sociales lo ocurrido con la solicitante de empleo y la polémica que generó entre los internautas.

"Entra una chica a la tienda y me dice, '¿puedo dejar un currículum?' y estaba yo arriba y le digo 'sí claro, puedes dejarlo' y me dice 'este te lo dejo eh aquí para ti y este si me lo sellas por favor que me lo llevo yo', nunca me habían dicho lo de sellar, pero yo dije 'sí, sí te lo sello', contó en sus redes sociales.

Sin embargo, no todo quedó ahí, la mujer sorprendió al dueño de la tienda Vulevu, ubicada en Gijón, Asturias, con un contundente mensaje: "Pero por favor no me llaméis ahora para el verano que no quiero trabajar, no me llaméis, no me llaméis". Al escuchar eso, Alejandro le cuestionó: "¿Pero entonces para que me vienes a dejar el currículum?", pero ella sólo le dijo que porque se "lo mandan" al estar en búsqueda activa de empleo; sin embargo no estaba "interesada",

Cuenta su anécdota con solicitante de empleo. Foto: Tiktok/@vulevugijonoficial

Usuarios reaccionan a mujer que entrega currículum pidiendo no ser contratada

Tras escuchar la experiencia de este vendedor, los seguidores de su cuenta de TikTok (@vulevugijonoficial) se manifestaron al respecto: "Manada de vagos viviendo de los impuestos de los que si trabajamos. Esto es lo que promueve el socialismo que la gente se acostumbre a vivir de pagas", "Mientras tengan paguitas para que van a trabajar????" y "A mí ya me lo dicen con todo el morro: ponme el sello q me quitan la prestación y si llaman preguntando diles q es q no te intereso, no sello a nadie", entre otros.

En España, mediante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), aquellas personas que quedaron desempleadas tienen derecho a cobrar el subsidio, pero para recibir esta prestación por parte del gobierno, deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, mantenerse en búsqueda activa de empleo.

Es por ello que algunas personas han optado por estas prácticas para poder ser beneficiarios de esta prestación, y una de las maneras en que pueden comprobar que se encuentran buscando un nuevo trabajo es solicitando sellos en sus currículums, además pueden realizar entrevistas o inscribirse en alguna agencia de reclutamiento.