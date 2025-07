“Es dinero fácil”, “gotera” revela su modus operandi para robar hombres a través de la seducción

Una mujer que hasta hace poco tiempo se desempeñaba como “gotera” o “viuda negra”, ofreció una entrevista en la que reveló todos y cada uno de los detalles del modus operandi que se emplea para robar hombres utilizando la seducción como una de sus armas principales y como era de esperarse, sus declaraciones tuvieron una gran repercusión en plataformas digitales pues sus revelaciones sirvieron como alerta para evitar nuevas víctimas de esta popular y peligrosa práctica delictiva.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la modalidad de robo cometida por “goteras” o “viudas negras” ha incrementado su popularidad en distintos países de América Latina, incluso, distintos casos se han hecho virales debido a que han tenido consecuencias mortales y otros han quedado registrados en video y hasta algunas víctimas han sido personalidades famosas, cabe señalar que, aunque no se tiene un registro oficial en torno a estos casos, se sabe su práctica sigue llegando a nuevas latitudes con el paso del tiempo.

Esta modalidad de robo podría tener consecuencias mortales para las víctimas. Foto: Freepik

Así es como eligen las “goteras” a sus víctimas

Recientemente el programa “Telenoche” de la televisora argentina Teletrece presentó una entrevista con una mujer que hasta hace poco tiempo era “gotera” o “viuda negra”, cabe señalar que, realizó sus declaraciones con la condición de que su identidad no se revelara, no obstante, durante la charla detalló como es el modus operandi de su ex gremio y sus palabras sorprendieron a más de uno.

Durante la charla, la mujer señaló que “se obtiene dinero fácil” con esta modalidad de robo, mencionó que, en su caso, su zona de operaciones eran los bares de Palermo en Buenos Aires, Argentina y señaló que sus presas más fáciles son los turistas extranjeros, además, con estos hombres pueden obtener muy buenas ganancias.

La mujer entrevistada señaló que para trabajar como “gotera” se necesita un gotero con Clonazepam y Rivotril líquido, aunque señaló que se le podrían agregar otras sustancias, mencionó que una vez identificada su víctima ella son las que “se lanzan al ataque” para seducir a sus víctimas y luego de un rato de convivencia los incitan a “seguir pasándola bien” en sus departamentos u hoteles donde se hospeden y es ahí donde aprovechan para aplicar algunas gotas de las referidas drogas en las bebidas de sus víctimas para dormirlos y una vez que pierden en conocimiento los despojan de sus pertenencias para después huir.

La entrevistada reiteró que los turistas ebrios eran sus víctimas favoritas pues al estar de paso no hay tiempo para denuncias ni nada por el estilo, además, señaló que es poco común que los hombres denuncien este tipo de actos “por vergüenza”, es por ello que, por lo menos en Buenos Aires ha incrementado el número de robos con este modus operandi a tal grado que en distintos establecimientos ya se pusieron letreros de alerta y se montan operativos de forma recurrente para evitar que operan “las goteras”.

Para finalizar, la misteriosa “gotera” señaló que decidió retirarse de esta práctica delictiva por dos motivos, el primero de ellos es por el enorme riesgo de excederse con la dosis y provocarle la muerte a alguna de sus víctimas, además, señaló que, por ser una “práctica sencilla”, el número de mujeres que operan de esta forma ha incrementado de forma considerable, lo cual, implica “pelear” por las víctimas.