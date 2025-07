Migrantes anunciaron paro y boicot nacional en Estados Unidos, ante las redadas en zonas agrícolas

Migrantes en Estados Unidos llevan a cabo un paro en las labores agrícolas para mostrar su desacuerdo sobre las redadas que hacen los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para arrestar y deportar a los inmigrantes con su situación irregular.

A través de las redes sociales y en una conferencia de prensa, los organizadores agrícolas convocaron a la gente para participar en el paro laboral y boicot a nivel nacional en Estados Unidos para no trabajar e incluso no comprar ningún alimento del campo.

Por lo anterior, los trabajadores del campo aseguraron: “Demandamos un campo hacia la ciudadanía y paro a las redadas”, indicaron en el anuncio difundido en las redes. Ante ello pidieron varios días para que se lleve a cabo la medida que ya se aplicó desde este miércoles.

¿Cuánto tiempo durará el paro y boicot nacional en Estados Unidos?

En la conferencia de prensa que convocaron los organizadores para el paro nacional de labores en el campo estadounidense, indicaron que se corrió la voz y se comienza a ganar atención al viralizar los mensajes en las redes sociales a tan solo un día de iniciar con el boicot.

Uno de los objetivos de los migrantes agrícolas es que puedan obtener la ciudadanía además de dar fin a las redadas para expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos. Para conseguirlo hicieron un primer pedido de tres días para hacer el paro de labores y el boicot para comprar productos del campo.

En ese sentido, los organizadores precisaron que los días que no trabajarán en el campo son desde ayer miércoles 16 de julio, para extenderse este jueves 17 para concluir mañana viernes 18 de julio. En su mensaje especificaron como participar en el boicot nacional:

“Dile a un amigo que le diga a un amigo que NO COMPRE! Invitan a todos los trabajadores esenciales a unirse en solidaridad y NO TRABAJAR mientras los trabajadores agrícolas también se quedan en casa. Ve a buscar tu gasolina y comida hoy para que no gastes dinero durante los próximos 3 días”, escribieron los migrantes agrícolas.