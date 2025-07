La reacción de la esposa de Andy Byron tras verlo en la "kisscam" con otra mujer en el concierto de Coldplay

El nombre de Andy Byron, CEO de Astronomer, sigue en las principales tendencias en redes sociales. Lo anterior luego de que se difundiera un video donde se le ve disfrutando de un concierto de Coldplay en compañía de una mujer. Sin embargo, lo que habría ocasionado la polémica es que la persona con quien aparece es la directora de Recursos Humanos de la compañía, además, de que ambos están casados con distintas personas.

Las imágenes de la pareja rápidamente captaron la atención de la prensa nacional e internacional, ganando varias portadas y espectaculares en los medios más conocidos, no solo en Estados Unidos. Aunque, hasta ahora, Byron y su directora de Recursos Humanos no se han pronunciado de forma oficial, internautas aseguran que la esposa del CEO de Astronomer ya se habría enterado de la presunta infidelidad.

Y es que, según los usuarios de internet, la esposa de Byron, una mujer identificada como Megan Kerrigan, habría borrado su apellido de casada de todas sus redes sociales. La mujer, con quien el CEO de Astronomer tiene dos hijos, tampoco ha hecho declaraciones públicas; no obstante, las especulaciones sugieren que habría eliminado su apellido de casada ante el escándalo y como una forma de enviar un mensaje tras los señalamientos en contra de su esposo.

Así reaccionó Megan Kerrigan ante infidelidad de Andy Byron

El escándalo salió a la luz luego de que se filtró en redes sociales un video de Andy Byron junto a la directora de Recursos Humanos de la compañía Astronomer, Kristin Cabot. En la grabación se ve a la pareja disfrutando del concierto, mientras están abrazados de forma cariñosa. Al percatarse de la cámara, ambos se soltaron y el CEO de Astronomer optó por saltar de la tarima en la que se encontraban. Mientras que la mujer dio la espalda y trató de cubrirse el rostro, para no ser reconocida.

Sin embargo, la reacción de ambos los dejó en evidencia y al percatarse de la identidad del hombre, los internautas decidieron compartir el clip y hacerlo viral en redes sociales. Ya en plataformas digitales, se dio a conocer que ambos tendrían pareja y que Andy Byron incluso tendría dos hijos con su esposa, una mujer llamada Megan Kerrigan. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el video viral, el cual ya circula en todas las redes.

¿Quién es Megan Kerrigan?

En cuanto a Megan Kerrigan, ella no tiene un perfil público en redes sociales y hay muy poca información disponible sobre ella. Medios en inglés han explicado que Kerigan estaría casada con Andy Byron, con quien tiene dos hijos. La pareja aparentemente residiría en la ciudad de Nueva York, según reportes de medios como The US Sun y Newsweek. En cuanto a su vida personal, no hay suficiente información sobre ella.

Se especula que Kerrigan estaría trabajando como Associate Director of Lower School & The Hope Graham Program Admission en la Bancroft School, aunque se desconoce si continúa en ese puesto, o si ya no ejerce. Por ahora, ella tampoco ha hecho declaraciones públicas, únicamente se ha limitado a restringir sus redes sociales y borrar su apellido de casada.