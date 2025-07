La decisión que condenó el vuelo: revelan lo que hicieron los pilotos de Air India antes del accidente fatal

Nuevos detalles siguen saliendo a la luz sobre lo que causó el accidente del vuelo AI-171 de la aerolínea Air India, con destino a Londres, el cual se desplomó segundos después de haber despegado, esto el pasado 12 de junio del presente año. Ahora, las grabaciones de las cajas negras del avión ha revelado lo que sucedió en la cabina segundos antes de que el avión cayera, cobrando la vida de más de 200 personas.

Según los nuevos detalles, revelados por las cajas negras, el capitán del avión habría permanecido tranquilo, mientras el primer oficial entró en pánico tras darse cuenta de que se cortó el suministro de combustible a los motores. Las conversaciones sugieren que fue el capitán, Sumeet Sabharwal, quien apagó los interruptores; además, se reveló que el primer oficial Clive Kunder, quien estaba volando el avión, habría tenido muchos problemas tratando de mantener estable el Boeing Dreamliner.

El informe oficial sugiere que dos interruptores cruciales se apagaron uno tras otro, con un intervalo de exactamente un segundo. Diez segundos después, ambos interruptores se volvieron a encender. La conversación de los pilotos sugiere que uno de los pilotos le preguntó al otro por qué movió los interruptores, mientras que el otro negó haberlo hecho.

Uno de los pilotos tendría depresión

uD83DuDEA8 | ÚLTIMA HORA: El WSJ cita la evaluación de funcionarios estadounidenses: "la caja negra del accidente de Air India indica que el capitán apagó los interruptores de combustible". pic.twitter.com/PdQ6t3lmne — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 17, 2025

Poco después, el avión se estrelló contra el suelo cerca del aeropuerto de Ahmedabad, estallando en llamas y matando a más de 200 personas. La investigación también ha sugerido que uno de los pilotos tenía depresión y problemas de salud mental, lo que ha puesto en tela de juicio la importancia de la salud mental de las personas encargadas de operar aviones. Medios de la India han señalado que los compañeros del piloto sabrían sobre sus problemas.

El medio The Daily Telegraph afirmó haber entrevistado a varios compañeros del piloto, quienes confirmaron un cambio en su actitud a raíz del supuesto fallecimiento de su madre, por el cual había solicitado una licencia. No obstante, Air India no ha revelado información sobre los pilotos y las condiciones en las que trabajaban, por lo que se desconoce la veracidad de lo dicho por los compañeros del piloto sobre sus presuntos problemas de salud mental.

¿Qué causó el accidente?

El accidente sigue bajo investigación. Foto: Redes sociales.

Hasta ahora, las causas del accidente no han sido reveladas. Las autoridades continúan indagando en el tema y se espera que con los resultados de las cajas negras se pueda esclarecer cómo fueron los últimos minutos del avión antes de despegar y precipitarse en contra de un edificio. El accidente dejó un saldo de más de 200 personas fallecidas y solo un sobreviviente, quien se salvó tras salir por la salida de emergencia de la aeronave.

Las víctimas, eran, en su mayoría, habitantes de la India y algunos británicos. Además, entre las víctimas se encontraron estudiantes de una residencia, quienes estaban en el comedor del edificio, cuando el avión los impactó. Algunos de los sobrevivientes escaparon del edificio gracias a sábanas y otras herramientas.