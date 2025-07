Hombre arrastra a su esposa con el auto tras ser descubierto siéndole infiel | VIDEO

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que una mujer enfrentó a su pareja tras descubrir una presunta infidelidad. Los hechos ocurrieron en el municipio de Villavicencio, en Colombia y quedaron registrados por automovilistas y transeúntes que caminaban por la zona. Posteriormente, las grabaciones se difundieron en diversas plataformas digitales, tales como TikTok, Instagram y X, antes Twitter.

De acuerdo con lo que se ve en el video, la mujer descubrió a su pareja con otra mujer en su automóvil. Ante esta situación, la mujer habría perdido el control y se lanzó contra la unidad, golpeando la ventana y gritando para que su pareja descendiera la unidad. En u intento por escapar, el conductor del vehículo aceleró, pero la mujer se agarró del espejo y del parabrisas, por lo que fue arrastrada por varios metros.

Finalmente, la discusión fue detenida por un motociclista, quien se paró frente al vehículo, impidiendo que la unidad siguiera avanzando. Ya detenido el carro, la mujer siguió gritando e insultando a su pareja, a quien llamaba "Camilo". Mientras tanto, el hombre y la mujer que estaban dentro del vehículo permanecían inmóviles, esperando a que fueran rescatados.

Internautas debaten el actuar de la mujer

Personas que presenciaron los hechos decidieron solicitar el apoyo de las autoridades y, hasta el lugar, arribaron elementos de seguridad, quienes obligaron al hombre a bajar de la unidad, detuvieron a su pareja, y rescataron a la mujer que permanecía dentro del carro. Afortunadamente, la mujer no resultó lesionada, mientras que la agresora y su pareja quedaron bajo resguardo de las autoridades, en espera de que se determine su situación legal.

Luego de que el video se volvió viral en redes sociales, decenas de internautas comentaron la situación y externaron su apoyo a la mujer, desatando un fuerte debate: "yo como esposa no me rebajo de esa manera"; "la rabia de la mujer es que andaban en el mismo carro de ella"; "ella no es la culpable es él el casado y prometió fidelidad y respeto a la esposa la amante no le debe nada a la esposa", son algunos de los comentarios en redes sociales.

La pareja quedó detenida tras los hechos

La pareja quedó detenida. Foto: Tiktok.

Aunque en el video se ve que el hombre y la mujer quedaron detenidos, se desconoce si alguno de ellos enfrentará cargos por los hechos que protagonizaron. De igual manera, tampoco se ha dado a conocer la identidad del hombre, ni de las mujeres involucradas en este suceso. Se espera que en los próximos días se dé a conocer si alguno de los enfrentará consecuencias legales por este suceso violento.

Cabe mencionar que no es la primera vez que se reportan este tipo de sucesos. Hace unas semanas se volvió viral el caso de una joven, quien fue señalada por destruir el carro de su padre luego de encontrarlo con una mujer que no era su madre. El hecho también quedó grabado en videos y se volvió viral en redes.