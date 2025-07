Estados Unidos es el destino más popular para la migración mexicana

Los mexicanos son el mayor grupo de inmigrantes en Estados Unidos, con cerca del 23 por ciento del total de 47.8 millones de residentes nacidos en el extranjero en 2023.

La población se redujo en más de un millón de personas desde su máximo de 11.7 millones de personas en 2010 a 10.7 millones en 2022, pero ha comenzado a crecer nuevamente. En 2023, 10.9 millones de residentes en Estados Unidos eran inmigrantes mexicanos.

Estados Unidos sigue siendo el destino más popular para los migrantes mexicanos. Y los mexicanos son el mayor grupo de nuevos titulares de la tarjeta verde estadounidense y de ciudadanos naturalizados.

Entre 2005 y 2014, el número de mexicanos que abandonaron Estados Unidos superó al de los recién llegados, según estimaciones del Pew Research Center. La tendencia se debió a varios factores, como la crisis financiera mundial, el fortalecimiento de la economía mexicana y el aumento de la aplicación de las leyes de inmigración estadounidenses.

Del 2013 a 2021, India y China superaron a México como los principales países de origen de nuevos inmigrantes. El reciente pequeño repunte de la población inmigrante mexicana a partir del 2023 puede atribuirse en parte a los efectos de la pandemia por Covid-19, incluidas las perturbaciones económicas en México.

Como reflejo de su gran presencia entre la población inmigrante total, los mexicanos también representan el mayor grupo de inmigrantes no autorizados, con un 45 por ciento del total de 11.3 millones de personas sin estatus legal en 2022, según estimaciones del Instituto de Políticas Migratorias (MPI por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el número de inmigrantes mexicanos no autorizados también lleva más de 15 años disminuyendo, y se ha reducido en 34 por ciento desde 2007, pasando de 7.7 millones de personas a 5.1 millones en 2022.

Además, la proporción de migrantes mexicanos que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos de forma irregular se ha reducido, pasando del 90 por ciento en el año fiscal (AF) 2003 al 64 por ciento en el AF 2013 y al 29 por ciento en el AF 2023, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Cerca del 60 por ciento de los inmigrantes mexicanos viven en California o Texas. A diferencia de los inmigrantes en general, la mayoría de los inmigrantes mexicanos no son ciudadanos estadounidenses, aunque suelen llevar más tiempo viviendo en Estados Unidos. Los que obtuvieron una tarjeta verde en el AF 2023 son más propensos que los inmigrantes en general a haberlo hecho a través de patrocinio familiar. En comparación con el conjunto de la población nacida en el extranjero y en Estados Unidos, los inmigrantes mexicanos tienen niveles educativos más bajos e ingresos familiares más bajos, pero es más probable que formen parte de la fuerza laboral.

Definiciones

La Oficina del Censo de Estados Unidos define a los "nacidos en el extranjero" como individuos que no tenían la ciudadanía estadounidense al nacer. La población nacida en el extranjero incluye a ciudadanos naturalizados, residentes permanentes legales, refugiados y asilados, no inmigrantes legales (incluyendo aquellos con visados estudiantiles, laborales u otros visados temporales) y personas que residen en el país sin autorización.

Los términos "nacidos en el extranjero" e "inmigrantes" se utilizan indistintamente y se refieren a quienes nacieron en otro país y posteriormente emigraron a Estados Unidos.

Distribución por estados y ciudades principales

Más de la mitad de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos residían en California (36 por ciento) o Texas (22 por ciento) entre 2018 y 22. Una décima parte residía en Illinois (algo menos del 6 por ciento) o Arizona (algo menos del 5 por ciento). Florida, Washington, Georgia, Nevada, Carolina del Norte y Nueva York eran el hogar conjunto de 13 por ciento adicional de la población nacida en México. Los tres principales condados de residencia, en los que vivía el 19 por ciento de todos los inmigrantes mexicanos, eran el condado de Los Ángeles, California, el condado de Harris, Texas, y el condado de Cook, Illinois.

Cinco ciudades albergaban a más de un tercio de todos los inmigrantes mexicanos en el país: las áreas metropolitanas de Los Ángeles (14 por ciento), Chicago (6 por ciento) y Houston, Dallas y Riverside (aproximadamente el 5 por ciento cada una). Más de uno de cada diez residentes de las áreas metropolitanas de Los Ángeles y Riverside nació en México, al igual que una cuarta parte de la población del área metropolitana de McAllen, Texas.

Dominio del inglés

Los inmigrantes mexicanos tienen menos probabilidades de dominar el inglés que el conjunto de la población estadounidense nacida en el extranjero.

En 2023, alrededor del 65 por ciento de los inmigrantes mexicanos mayores de 5 años reportaron hablar inglés menos que “muy bien”, en comparación con el 47 por ciento de todos los inmigrantes. Aproximadamente el 6 por ciento de los mexicanos sólo hablaba inglés en casa, en comparación con el 17 por ciento del total de la población nacida en el extranjero.

Edad, educación y empleo

En el 2023, la población inmigrante mexicana tenía la misma edad media que el total de la población nacida en el extranjero (47 años), la cual era mayor que la población nacida en Estados Unidos (37 años). Los inmigrantes mexicanos tenían más probabilidades que la población nativa y la población general nacida en el extranjero de estar en edad de trabajar, es decir, entre 18 y 64 años.

Los adultos mexicanos tienen tasas más bajas de nivel educativo que las poblaciones nativas y extranjeras en general. En el 2023, aproximadamente el 50 por ciento de los inmigrantes mexicanos de 25 años o más carecían de un diploma de escuela secundaria o equivalente, en comparación con el 25 por ciento de todos los adultos nacidos en el extranjero y el 7 por ciento de los adultos nacidos en Estados Unidos. Alrededor del 9 por ciento de los inmigrantes mexicanos reportaron tener un título de licenciatura o superior, en comparación con el 35 por ciento de los inmigrantes y el 36 por ciento de los adultos nacidos en Estados Unidos.

De acuerdo con el Instituto de Educación Internacional, alrededor de 15,000 estudiantes internacionales de México se inscribieron en instituciones de educación superior de Estados Unidos en el año escolar 2022-23, una parte relativamente pequeña del total de 1.1 millon de estudiantes internacionales en Estados Unidos. México ocupó el lugar 12 entre los países de origen de los estudiantes internacionales y fue el segundo país de origen más grande de América Latina y el Caribe (después de Brasil), representando aproximadamente el 18 por ciento de los 82,000 estudiantes de la región dentro de Estados Unidos.

Al igual que los inmigrantes adultos en general, los nacidos en México participan en la fuerza laboral con mayor medida que los nativos de Estados Unidos. Alrededor del 68 por ciento de los inmigrantes mexicanos mayores de 16 años estaban en la fuerza laboral civil en 2023, comparado con el 67 por ciento de todos los nacidos en el extranjero y el 63 por ciento de la población nacida en Estados Unidos. En comparación con estos dos grupos, los mexicanos tenían más probabilidades de estar empleados en los sectores de servicio; recursos naturales, construcción y mantenimiento; y producción, transporte y traslado de materiales.

Ingresos y pobreza

Por término medio, los mexicanos tienen ingresos más bajos que el conjunto de la población extranjera y nativa. En 2023, los hogares encabezados por un inmigrante mexicano tenían una renta media anual de 64,500 dólares, inferior a los 77,600 de los hogares de nacidos en Estados Unidos y a los $78,700 de todos los hogares de inmigrantes.

En 2023, los inmigrantes mexicanos tenían más probabilidades de caer en la pobreza (16 por ciento) que los inmigrantes en general (14 por ciento) o los nacidos en Estados Unidos (12 por ciento). La Oficina del Censo estadounidense define la pobreza como tener unos ingresos inferiores a 30,900 dólares para una familia de cuatro miembros en 2023.

Vías de inmigración y naturalización

Los mexicanos tienen muchas menos probabilidades de naturalizarse como ciudadanos estadounidenses que los inmigrantes en general. En 2023, el 34 por ciento de los inmigrantes mexicanos eran ciudadanos estadounidenses, frente al 52 por ciento de todos los inmigrantes. Aún así, fueron el grupo más numeroso en naturalizarse en el AF 2023 (por delante de los inmigrantes de India y Filipinas, el segundo y tercer país de origen de los nuevos ciudadanos), representando el 13 por ciento de los 878,500 nuevos inmigrantes naturalizados. Al igual que los inmigrantes procedentes de Canadá, los mexicanos son los que más tiempo han pasado como residentes legales permanentes antes de naturalizarse (unos 10.4 años).

En comparación con todos los inmigrantes, los mexicanos tienen más probabilidades de haber llegado a Estados Unidos antes del 2010: el 21 por ciento han llegado desde 2010, en comparación con el 35 por ciento de la población inmigrante en general. El 53 por ciento de los inmigrantes mexicanos llegaron antes de 2000.

En el AF 2023, México fue el principal país de origen de los nuevos residentes permanentes legales (LPR, por sus siglas en inglés, también conocido como tarjeta verde); aproximadamente 180,500 mexicanos recibieron una tarjeta verde, lo que representa el 15 por ciento de los 1.2 millones de nuevos LPR. Esta cifra es superior a la de los dos siguientes países de origen juntos (Cuba e India).

85 por ciento de los mexicanos que recibieron una tarjeta verde en el AF 2023 fue por parentesco con un ciudadano estadounidense o titular de una tarjeta verde o como otro miembro de la familia de un ciudadano, una proporción mucho mayor que el 64 por ciento de todos los nuevos LPR. Parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses: incluye cónyuges, hijos menores y padres de ciudadanos estadounidenses.

La lotería de visas de diversidad fue establecida por la Ley de Inmigración de 1990 para permitir la entrada a inmigrantes de países con bajas índices de inmigración a los Estados Unidos. La ley establece que se otorgan un total de 55,000 visas de diversidad cada año fiscal. Las personas nacidas en México no son elegibles para la lotería 2025 más reciente.

Población de inmigrantes sin autorización

El MPI estima que aproximadamente 5.1 millones (45 por ciento) de los 11.3 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos a mediados de 2022 procedían de México. Aunque el tamaño de la población total no autorizada ha crecido en los últimos años, el número de los nacidos en México ha disminuido durante más de 15 años. En 2007, los mexicanos representaban el 64 por ciento del total de la población inmigrante no autorizada.

Los inmigrantes mexicanos son el grupo más grande, por un amplio margen, que participa en el programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que proporciona alivio temporal de deportación y autorización de trabajo a los inmigrantes no autorizados que llegaron cuando eran niños y cumplen con criterios de educación y otros criterios de elegibilidad. En junio de 2024, alrededor de 433,800 inmigrantes no autorizados de México tenían el estatus DACA, lo que representa el 81 por ciento de los 535,000 participantes en DACA.

Cobertura de Salud

Los mexicanos tienen bajas tasas de cobertura de seguro médico en comparación con todos los inmigrantes y los nacidos en Estados Unidos. En 2023, el 34 por ciento de los inmigrantes procedentes de México carecían de seguro, frente al 18 por ciento de toda la población nacida en el extranjero y el 6 por ciento de los nacidos en Estados Unidos.

Diáspora

La diáspora mexicana está compuesta de aproximadamente 38.8 millones de residentes en Estados Unidos que nacieron en México o declararon tener ascendencia u origen mexicano, según la tabulación del MPI de los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2022 de la Oficina del Censo de EE. UU. La diáspora mexicana es la segunda más grande del país, después de la alemana.

Principales destinos mundiales

Estados Unidos es el destino más popular para los mexicanos que viven en el extranjero, dando cuenta del 97 por ciento de todos los emigrantes mexicanos, según estimaciones de la División de Población de las Naciones Unidas (UNPD, por sus siglas en inglés) para 2020. De hecho, el 8 por ciento de todas las personas nacidas en México vivían en Estados Unidos en el 2020. Canadá era el hogar de la siguiente población más grande de mexicanos (87,000), seguido por España (61,000), Alemania (20,000) y Guatemala (19,000) según las estimaciones más recientes de la UNPD.

Remesas

Más de 66,200 millones de dólares en remesas fueron enviados a México a través de canales formales en 2023, según el Banco Mundial, la gran mayoría desde Estados Unidos. Las remesas han crecido rápidamente desde la Gran Recesión de 2007-09, especialmente durante la pandemia del Covid-19. Las remesas mundiales representaron poco menos del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2023.