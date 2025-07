Se incendia uno de los escenarios de Tomorrowland 2025 tras falla con fuegos artificiales| VIDEO

Durante las primeras horas de este miércoles 16 de julio medios locales de Bélgica reportaron un incendio en uno de los escenarios principales del festival de música electrónica Tomorrowland 2025, situado en el parque recreativo De Schore, en la ciudad de Boom, dos días antes del arranque de su primera semana de conciertos.

Hasta el momento, los canales oficiales del evento no han emitido declaraciones sobre el incidente, cuyo saldo de heridos tampoco ha sido revelado.

Las primeras versiones sugieren que el incidente ocurrió en el escenario principal, donde presentarían sus sets Nervo, Axwell, Martin Garrix, Vini Vici, Sub Zero Project, Meduza, y Artbat B2B, durante el primer día del evento.

¿Qué pasó en Tomorrowland?

De acuerdo con información de Plur Life, el escenario principal fue completamente destruido por las llamas, generadas por una prueba con fuegos de artificiales. "Es muy probable la cancelación del festival", advirtió el medio de comunicación.

El evento de música de escala internacional planeaba arrancar su primera semana el próximo viernes, 18 de julio. Sin embargo, con las afectaciones al escenario, se prevé que su edición número 19 se posponga.

La edición de Tomorrowland 2025 planea colocar ante los escenarios a los exponentes de la música electrónica más exitosos de la actualidad, incluyendo a Armin van Buuren, Swedish House Mafia, Steve Aoki, Robin Schulz y Axwell . Su primera semana está programada para el 18 al 20 de julio, y su segunda semana para el 25 al 27 de julio.

Se trata de un evento musical que ha elevado su prestigio desde su fundación en 2005, con cerca de 400 mil asistentes cada año para continuar "impulsando fronteras y crear momentos inolvidables en los corazones de quienes lo experimentan", según menciona su sitio oficial. Sin embargo, no fue hasta 2012 que Tomorrowland gozó de popularidad a nivel mundial, cuando el festival creó The Book of Wisdom, una saga de libros destinada a plasmar el ambiente de fantasía que inunda a los asistentes, en un formato de trilogía, proyecto que conllevó la colaboración con editoriales a lo largo de todo el mundo.

