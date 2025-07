Rompe el silencio amiga de la tenista asesinada por su padre celoso: "desearía haber estado ahí"

Seres queridos de Radhika Yadav se despidieron de la joven tenista, tras su repentino asesinato. A través de redes sociales, amigos y familiares de la deportistas se han pronunciado en redes sociales para evidenciar su casa y darle un último adiós, cargado de comentarios emotivos. Cabe recordar que la mujer fue acribillada el pasado 10 de julio de 2025, poco después, su padre, Deepak Yadav, se entregó a las autoridades y confesó haber sido el autor del crimen.

De acuerdo con lo que han dicho las autoridades locales, el asesinato de Radhika fue un feminicidio premeditado; esto debido a que personas personas cercanas a la familia confesaron que el padre había planeado los hechos con anticipación. El día del asesinato, la madre de Radhika fue encerrada en otra habitación y su hermano fue enviado fuera de casa. Incluso el perro de la familia, que solía estar cerca de la joven, fue mantenido fuera de la vivienda. Todos estos detalles indican que el padre preparó todo para que nadie interviniera.

Una de las voces que ha alzado la denuncia es Himaanshika, la mejor amiga de Radhika desde la infancia. Ella ha compartido en redes sociales cómo fue la relación entre su amiga y su padre. Según sus palabras, Radhika sufría constantemente el control de Deepak. No podía tomar decisiones libremente y tenía que justificar desde sus entrenamientos hasta con quién hablaba. La presión no solo era emocional. El padre le pedía que dejara su carrera deportiva, que cerrara su academia, y que se dedicara a otra cosa para evitar las burlas de sus conocidos, quienes lo señalaban por no ser el proveedor principal del hogar.

La tenista fue asesinada por su padre celoso

Para Deepak, ver a su hija ganar reconocimiento y generar ingresos propios era una amenaza a su autoridad. Sentía que su rol como figura masculina se debilitaba, y las críticas de su entorno le generaban enojo y resentimiento. Según relató Himaanshika, el padre llegó a decirle que no soportaba ver a Radhika brillar mientras él era objeto de comentarios por vivir a costa de ella. La joven amiga afirma que la envidia fue el motor detrás del crimen, impulsada por una visión tradicional del rol masculino en el hogar, donde la independencia de una mujer no es aceptada.

En redes sociales, miles de personas han compartido el caso con mensajes de apoyo y pedidos de justicia. Por su parte Himaanshika ha publicado videos y mensajes en los que recuerda la alegría, el talento y los sueños de su amiga, y en los que denuncia el ambiente de violencia y control en el que vivía.

Así recordaron a la tenista sus amigos cercanos

La joven tenía su propia academia de tenis. Foto: IG himaanshika

"Tenías tus paredes muy altas, pero detrás de ellas eras la persona más amable. Ojalá hubiera dicho estas cosas antes. Eres la mejor amiga más genial, divertido y sexy que uno podría tener. Ojalá estuviera a tu lado. Ojalá hubiera podido caminar en tus zapatos. Todavía estoy en shock. Voy a mantenerlo en negación solamente. Obviamente estamos juntos en esto. Mi mejor amiga para siempre", escribió la amiga de la joven en sus redes sociales.

Por ahora, las autoridades continúan con el proceso judicial contra Deepak Yadav. En medios locales ha trascendido que fue arrestado el mismo día del asesinato y que reconoció haberlo planeado. Dijo sentirse humillado por las burlas y explicó que no podía soportar la situación.Sin embargo, se desconoce que tipo de pena enfrentará por los hechos violentos.