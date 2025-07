Mujer es brutalmente atacada por dos perros y queda mal herida tras recibir mordidas en el rostro | VIDEO FUERTE

En redes sociales circula un video en el que se aprecia el momento exacto en el que una mujer que caminaba por las calles de la localidad bonaerense de Marcos Paz es atacada brutalmente por un par de perros de la raza pastor belga, los cuales, la dejaron gravemente herida y lo más indignante de este caso es que se informó que la dueña de los canes se mostró más que indiferente ante lo sucedido y por si fuera poco se informó que las autoridades de dicha ciudad argentina decidieron no tomar la denuncia.

Esta desafortunada escena ocurrió la tarde del pasado sábado 12 de julio en el cruce de la Avenida Libertad y la calle Núñez de la localidad bonaerense de Marcos Paz en Argentina y la brutal escena quedó registrada en video gracias a una cámara de seguridad instalada en una de las viviendas de la zona, cuyo material gráfico fue difundido en redes sociales con la intención de hacer mediático el caso para que las autoridades de dicha ciudad tomen cartas en el asunto.

La mujer fue derribada por los agresivos perros que la mordieron en distintas partes de su cuerpo. Foto: X: ActualidaViral

Así fue el brutal ataque de dos perros pastor belga contra una mujer

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar que la mujer que fue atacada, cuya identidad no fue revelada, se encontraba llegando a pie a su domicilio cuando los canes de raza pastor belga ya la esperaban, cabe mencionar que, la mujer no realizó ninguna acción que pudiera hacer reaccionar de forma violenta a los canes, no obstante, los agresivos animales simplemente se abalanzaron a mordidas.

El ataque contra la mujer se prolongó durante caso un minuto y durante este lapso, los canes le mordieron el rostro, la cabeza, así como ambas piernas y manos, además, la derribaron sobre el suelo dejándola a merced de sus afilados dientes y aunque la mujer intentó quitarse a los animales de encima a patadas no logró hacerlo, sin embargo, fue hasta que llegó un hombre y una mujer al sitio como lograron quitarle de encima a los animales.

uD83DuDEA8 DOS PERROS ATACARON A UNA VECINA

- Es la tercera persona que muerde en la cuadra

- La dueña dice que "se le escapan"

- La comisaria no tomó las denuncias

uD83DuDCCD Marcos Paz pic.twitter.com/qbXUvb5GvT — Vía Szeta (@mauroszeta) July 15, 2025

De acuerdo con los reportes de distintos medios locales, la mujer atacada por los perros quedó gravemente herida, por lo que requirió ser trasladada a un hospital para recibir atención médica, sin embargo, se desconoce cuál es su situación médica actual.

Por otra parte, se informó que la dueña de los agresivos canes se mostró indiferente ante lo sucedido y señaló que no podía hacer nada para evitar estos ataques de sus canes pues simplemente “se le escapan”, cabe mencionar que vecinos de la zona señalaron que este ataque fue el tercero que cometieron los referidos animales en tan solo una semana, por lo que urge que las autoridades bonaerenses tomen cartas sobre el asunto, no obstante, se informó que la mujer atacada intentó interponer una denuncia, pero no la tomaron en la comisaría correspondiente sin informarle el motivo.

Ante esta situación, los vecinos de la zona decidieron filtrar el video del ataque de los perros en redes sociales con la intención de hacer viral este caso para hacer que las autoridades correspondientes inicien una investigación en torno a estos animales y sus dueños pues temen que uno de sus próximos ataques pueda tener un desenlace fatal.