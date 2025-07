¿De qué murió Dan Rivera, la demoníaca muñeca Annabelle tuvo que ver?

Dan Rivera era un conocido investigador de fenómenos paranormales miembro de la New England Society for Psychic Research (NESPR). En recientes días, antes de morir se dedicó a realizar una gira en Pennsylvania mostrando a la Annabelle, la presunta muñeca poseída por una presencia maligna cuya historia fue llevada a la pantalla grande.

Rivera participaba en la gira Devils on the Run donde la principal atracción era mostrar a Annabelle, que de acuerdo con la historia de la franquicia cinematográfica El Conjuro, estaba poseída por el espíritu de una niña de 7 años de edad que fue hallada sin vida en un campo.

El New England Society for Psychic Research dio a conocer la muerte de Dan Rivera de 54 años de edad quien era el encargado de custodiar a la demoníaca muñeca Annabell. La noticia del deceso fue tomada por sorpresa ya que no se conocía que tuviera algún tipo de padecimiento grave de salud.

Dan Rivera se desmayó y ya no volvió a despertar

Dan Rivera quien cuidaba a la muñeca Annabell murió de forma repentina. Foto: IG / dan_rivera_nespr

Dan Rivera falleció el pasado domingo 13 de julio, toda vez que había perdido del conocimiento cuando estaba hospedado en un hotel en Gettysburg, Pensilvania, por lo que fue atendido por personal médico, que a pesar de darle reanimación cardiopulmonar murió en el nosocomio.

Tras el deceso de Dan River, NESPR le dedicó un mensaje: “Dan creía verdaderamente en compartir sus experiencias y educar sobre lo paranormal. Su amabilidad y pasión impactaron a todos quienes lo conocieron. Agradecemos su apoyo y sus palabras de aliento en este momento difícil”.

Cuando las unidades de emergencia acudieron a la habitación donde se hospedaba Dan Rivera, indicaron que no estaba la muñeca Annabell, lo que causó misterio; sin embargo, trascendió que estaba dentro de una furgoneta ubicada en el estacionamiento del hotel.

Scott Pennewill, jefe adjunto de la oficina del forense del condado de Adams, descartó que haya indicios de actividad criminal. Asimismo comunicó que debido a las circunstancias en que murió el investigador de lo paranormal se hará una autopsia cuyos resultados se estiman sea dentro de 60 a 90 días.

Dan Rivera comenzó con el estudio de los fenómenos paranormales toda vez que experimentó algunos en su juventud. El investigador era un veterano de guerra y en su retiro se dedicó a indagar y divulgar sobre lo paranormal.