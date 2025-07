Piden retirar de forma URGENTE una popular marca de PAN para SÁNDWICH, advierten riesgo a la salud

Autoridades sanitarias de Estados Unidos han emitido una alerta en más de 2 mil tiendas por el retiro de una famosa marca de pan para sándwich, la cual representa un riesgo para la salud de los consumidores. De acuerdo con un comunicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), el producto podría causar alergias graves, mismas que podrían terminar con la muerte de decenas de personas.

El producto que está siendo retirado del mercado es el pan de media hogaza estilo artesanal de Lewis Bake Shop, producido por Hartford Bakery Inc., con sede en Indiana. Según lo explicado esto sería consecuencia de un error en el etiquetado de un lote de pan. La situación fue detectada después de que varios consumidores se percataron de que había avellanas visibles en el interior del pan, lo cual causó alerta entre las personas con alergia a los frutos secos.

El pan afectado fue vendido en 12 estados, entre ellos: Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, Georgia, Arkansas, Missouri, Alabama y Mississippi. Los establecimientos donde se comercializó incluyen cadenas ampliamente conocida y en total, se distribuyeron al menos 883 unidades en más de 2 mil 500 tiendas minoristas, por lo que se ha pedido la colaboración de las tiendas para sacar este producto de los estantes.

¿Cuál es el pan blanco que está siendo retirado del mercado?

Este es el pan que está siendo retirado del mercado. Foto: FDA.

Para identificar el producto, la FDA precisó que los panes contaminados se empacaron en bolsas de plástico transparente con una fecha de vencimiento del 13 de julio de 2025. También incluían el código UPC 24126018152 en la parte inferior del empaque. Los lotes afectados son T10 174010206, T10 174010306, T10 174010406, T10 174020206, T10 174020306 y T10 174020406, todos ellos distribuidos durante el mes de julio.

Hartford Bakery Inc. explicó que el incidente ocurrió durante un cambio de línea en el proceso de producción, donde accidentalmente se utilizó un empaque incorrecto. El pan elaborado con avellanas fue empacado como si se tratara de pan blanco sin ingredientes adicionales. Hasta el momento, no se han reportado daños graves o muertes, pero la empresa y la FDA recomiendan a los consumidores que hayan comprado el producto afectado que lo devuelvan a la tienda donde lo adquirieron para obtener un reembolso completo.

¿Cómo identificar una reacción alérgica?

En casos severos, las reacciones pueden ser mortales. Foto: Freepik.

Las autoridades sanitarias han advertido que las reacciones alérgicas causadas por alimentos pueden generar distintos síntomas, entre ellos:

Sensación de hormigueo en la boca.

Hinchazón en labios, lengua, cara o garganta.

Aparición de ronchas con picazón, conocidas como urticaria.

Congestión nasal, estornudos o lagrimeo acompañado de picazón en los ojos.

Dolores estomacales, vómito o diarrea.

Anafilaxia.

No obstante, las autoridades sanitarias han alertado que estas reacciones pueden ser mortales. Cabe mencionar que, hasta el momento, no se han reportado casos de alergia tras consumir el pan de caja blanco. Sin embargo, la FDA ha recomendado no ingerir este producto y estar atentos ante cualquier señal que coincida con los síntomas mencionados.