Filtran inquietante último audio de la familia hallada sin vida en un hotel: “El cuarto está terrible”

Los hijos mayores de Viviana Andrea Canro Zuluaga, la mujer que fue encontrada sin vida en un hotel en Colombia junto con su esposo Tito Nelson Martínez Hernández y su hijo Kevin Matías Martínez Canro de 4 años de edad, rindió declaración sobre el caso y reveló los últimos audio que recibió de su madre.

El padre de Viviana, Orlando Canro, fue la persona que vio a la familia muerta cuando en compañía de su esposa fueron a su habitación en el Hotel Portobelo Convention en la isla de San Andrés donde la madre de familia estaba tirada en el suelo sin ropa y sin signos vitales.

De acuerdo con los audios que envió Viviana a sus hijos, la mujer expresó su angustia al ver cómo estaba el cuarto del hotel donde llegaron, viaje que organizaron para ir con sus padres como parte de un regalo por el Día del Padre. Mayerli Andrea y Brayan Hurtado Canro, hijos de la mujer fallecida, compartieron las últimas palabras de su madre.

“El cuarto está terrible”, dijo la mujer hallada sin vida en el hotel

La familia fue hallada sin vida en su cuarto de hotel el fin de semana. Foto: Noticias Caracol

Mayerli Andrea y Brayan revelaron los audios que les envió su mamá su llegada al hotel en la isla de San Andrés antes de ser hallados sin vida el pasado viernes 11 de julio. Esto fue lo que dijo la madre del niño de 4 años que también falleció:

“Llegamos al (hotel) Tone. Acabamos de llegar, sí. Ese hotel está re re re mohoso. Pero tú vieras lo mohoso que está, huele hartísimo, hartísimo. No tienen papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas. Uy, no, me dio pena. Me sentí mal. Me sentí mal con mis papás. No, no sé qué hacer”, afirmó Viviana a sus hijos.

Asimismo, Viviana dijo que fue a buscar una solución para que los cambiaran de habitación, pero una empleada le respondió de forma grosera que sería hasta otro día. Cuando fue a la recepción del hotel, vio a otro inquilino que peleaba por las malas condiciones del lugar.