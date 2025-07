Descubren a familia rusa viviendo en una cueva de la India, tenían documentos expirados: “una gran experiencia”

Una mujer rusa junto con sus dos hijas menores de edad fueron descubiertas viviendo en una cueva de la India, llevan ahí varios años y sus documentos de migración caducados también hace varios años, la mujer sostiene que eran felices en ese lugar.

De acuerdo con las autoridades indias, la mujer fue identificada como Nina Kutina de 40 años, junto con sus hijas de seis y cuatro años, fue encontrada el pasado 9 de julio por inspectores que realizaban patrullajes en la colina Ramatirtha, un destino conocido por ser un destino turístico propenso a deslizamientos de tierra en la costa del estado de Karnataka, fue el inusual hogar de la familia durante un periodo prolongado.

Según un comunicado emitido por la oficina del superintendente de policía local, M. Narayana, la policía ha confirmado que la familia había residido en la cueva por años, y que el visado de la madre había expirado hace ya ocho años. En una entrevista con la agencia de noticias india AANI, Kutina defendió su decisión de vivir en aislamiento con sus hijas, describiendo una existencia que, a su parecer, era idílica, sentada junto a sus hijas en un automóvil, Kutina afirmó en inglés:

"Tenemos una gran experiencia viviendo en la naturaleza, en la selva. No nos estábamos muriendo. No traje a mis hijas a morir en la selva", relató una vida de natación en cascadas, pintura y alfarería, asegurando que sus hijas estaban "muy felices" y no se sentían mal.