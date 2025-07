Arrestan a mujer que vendía tamales durante redada contra migrantes en Estados Unidos: "¡Les dije que no podía respirar!"

Las redadas contra la población migrante en Estados Unidos continúan por orden del presidente Donald Trump a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Recientemente se dio a conocer la muerte de un ciudadano mexicano, quien cayó del techo de un edificio al huir de una de estas redadas, mismas que han sido criticadas por el gobierno mexicano a través de la presidenta Claudia Sheinbaum y previo a ello, una mujer había denunciado violencia excesiva al ser detenida por la Patrulla Fronteriza mientras vendía tamales.

La mujer fue víctima de la redada realizada el pasado 19 de junio a las afueras de una tienda Lowe's Home Improvement, al sur de California; ella describió que el agente que la detuvo mientras trabajaba en las calles de Pacoima, la abrazó tan fuerte para evitar que escapara, que lo que provocó fue que le faltara el aire, tanto que le provocó un desmayo y, a la postre, una cirugía de corazón, pues por la presión sufrió un ataque cardíaco.

Matilde narra que les gritó que le costaba respirar y aún con esto, los agentes no redujeron su fuerza; describe que se encomendó a la Virgen María para que no le pasara nada, previo a perder el conocimiento y entonces ser trasladada de emergencia al Centro Médico Providence Holy Cross, en California.

Matilde se encontraba vendiendo tamales cuando comenzó la redada en Pacoima, California. Crédito: Especial.

¿Qué pasó con esta vendedora de tamales?

Matilde, de 54 años, se encontraba vendiendo tamales en Pacoima, California, cuando comenzó la redada contra los migrantes por parte de agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza. Al ser detenida, uno de los agentes la estaba abrazando con mucha fuerza, tanta que, explica ella, comenzó a faltarle el aire.

Cuando ella se dio cuenta de la redada, se puso nerviosa y comenzó a desmontar su puesto. Fue entonces cuando los agentes se acercaron a ella.

Vi salir a dos agentes. No corrí. Podía sentir su chaleco contra mi oreja. Le dije que no podía respirar

En ese momento, de acuerdo a las descripciones que ha hecho Matilde a los medios de comunicación en Estados Unidos, no recuerda si se desmayó o los agentes la tiraron al suelo. Cuando despertó, estaba tirada en el asfalto. "No puedo respirar, no puedo respirar y me duele el pecho. Pero no me escucharon, me ignoraron", reitera Matilde.

Crédito: RRSS

Una detención que la llevó al hospital

Al ver lo que estaba sucediendo, un hombre a bordo de una camioneta quiso detenerse a ayudar a Matilde, sin embargo, no lo permitieron. Llegó un tercer agente, quien se identificó como paramédico y preguntó si padecía alguna condición médica. Al responder que sufría de hipertensión y diabetes, además del dolor en el pecho, tenía que ser trasladada a un hospital de manera urgente.

Los médicos refirieron que Matilde había tenido suerte, pues le dijeron que sufrió de un ataque cardíaco menor, al obstruirse de manera parcial sus arterias. El caso sigue indignando a la ciudadanía latina en Estados Unidos, quienes piden justicia no sólo para esta mujer, sino para los cientos de migrantes que están siendo detenidos en estas redadas.