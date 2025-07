Argentina: Joven mostró una de las villas más peligrosas de Buenos Aires

Algo que se ve cada vez más en las redes, que de hecho se vuelven virales, son personas que nos muestran distintos lugares, barrios, recorridos, etc a través de diferentes perspectivas, como, por ejemplo, una bici, una moto, un auto, etc. Esta vez, un joven escogió una de las villas de más peligrosas de Buenos Aires, para visualizarla.

Villa 20

El joven mostró, a través de su perfil de Instagram y arriba de su moto, como andaba por distintas calles de la Villa 20. Visualizando todos los trabajos que se están llevando a cabo desde el gobierno y de las familias que allí viven. Una realidad que muchos quieren dejar de ver, o quizás, quieran seguir ocultando.

La villa 20, es un asentamiento informal en proceso de urbanización ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano, en el predio delimitado por las vías del ferrocarril Belgrano Sur, avenida Escalada, avenida Fernández de la Cruz, avenida Larrazábal, Barros Pazos, Larraya, Ordóñez y Miralla. Originalmente, surgió en la década de 1940 en lo que era una zona rural de la ciudad.

Si bien, en el video no se ve nada de peligroso, quizás por el plan que lleva acabo la ciudad de Buenos Aires: el proyecto de ley para la integración social y urbana del barrio, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Dándole acceso a los servicios básicos como electricidad, cloacas y agua potable. Además, de reordenar las viviendas y otorgándoles la titularidad de sus viviendas.

Villa 20, Buenos Aires

Un lugar peligroso

Aunque muchas veces no lo queramos ver, estos sitios siempre fueron lugares donde si salías no sabías si volvías a tu casa y, además, son lugares que, por lo general, están a manos de punteros políticos o los narcos, asesinos que ahí viven. También, hay muchos extranjeros viviendo ahí, no solamente argentinos. Ni los servicios de emergencia se animan a entrar ahí, es una desprotección que tienen los habitantes de la villa, sin embargo, dicen que algo va cambiando.

