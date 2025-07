Influencer salta de un acantilado para un video en redes y se fractura la cabeza | IMÁGENES FUERTES

Un joven creador de contenido en redes sociales, identificado como Vali Graham, sufrió un fuerte accidente luego de que subió hasta lo alto de una cascada con la intención de hacer un salto desde más de 42 metros de altura. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de junio en las cataratas Minnehaha, en las Montañas Azules de Nueva Gales del Sur, Australia.

De acuerdo con medios locales, el joven estaba realizando un intento por lograr un récord mundial en dodsing, una disciplina extrema de salto desde grandes alturas. Vali, de 21 años, ya tenía experiencia en este tipo de saltos, pero esta vez no logró su cometido y sufrió una fuerte caída. En el video del salto se puede ver el momento exacto en que se lanza al vacío y realizó giro acrobático antes de caer al agua.

El impacto fue tan fuerte que lo dejó inconsciente, según medios en inglés. El joven presuntamente cayó en una posición incorrecta, conocida en el buceo como “pica”, que no es la ideal para este tipo de saltos extremos. Como consecuencia, sufrió fracturas en el cráneo, la espalda y el esternón, además de una conmoción cerebral y un tímpano reventado. A pesar de la gravedad de sus lesiones, Vali recuperó el conocimiento dentro del agua.

El joven sobrevivió a la caída

Sus compañeros saltaron de inmediato al estanque para ayudarlo. Con el apoyo de ellos logró nadar hasta la orilla. Aún con múltiples fracturas caminó 1.2 kilómetros por un terreno empinado hasta llegar al vehículo que lo trasladó al hospital. En los días siguientes, fue sometido a dos cirugías importantes, una en la espalda y otra en el esternón. Vali compartió en sus redes sociales una reflexión poco común para alguien que acaba de sobrevivir a un accidente así.

Escribió que su sufrimiento fue un regalo de Dios. Dijo que se sentía mentalmente bien, que estaba listo para recuperarse y que su objetivo era reconstruir su cuerpo para volver más fuerte. También agradeció a sus seguidores por el apoyo y el cariño que le mostraron durante su recuperación. Después de sus cirugías, Vali logró ponerse de pie dos días después. Aunque aún está en proceso de recuperación, ha informado que pretende regresar al deporte extremo mejor preparado y con más fuerza.

Critican al deportista por "irresponsable"

El influencer fue criticado por el mensaje que compartió. Foto: IG / philosophyofsend.

"Solo quiero decir que una hazaña como esta requiere mucho entrenamiento y práctica, y definitivamente no es algo que se pueda tomar a la ligera ni jugar con ella. Por otra parte, esta es mi primera toma correcta con la Ember. Me equivoqué mucho con la exposición, ¡pero de eso se trata la práctica! También es como la primera toma, así que lo estamos intentando", escribió el joven en sus redes sociales.

Su perfil de Instagram se ha llenado de críticas, pues los usuarios de internet lo acusan de ponerse en peligro y aún así querer seguir haciendo este deporte extremo: "hablemos de lo asombrosas que son las personas capaces de ver la muerte de frente y no temerle"; "Este salto es una locura, pero por favor, no proclamen un récord mundial cuando un colega casi muere y está en el hospital. Ese no es el espíritu de este deporte"; "Publicar esto es increíblemente irresponsable. No se menciona en absoluto que sufrió una lesión grave por este salto. Los niños verán esto y no leerán los comentarios", son algunos los mensajes que recibió el video.