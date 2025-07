La muerte de Liam al aventarse de un puente destapa angustiante situación expuesta en las redes

El caso de Liam David Marín Pineda, el joven adolescente en Risaralda, Colombia, destapó una situación que preocupa a los colombianos, la cual expusieron en las redes sociales tras la tragedia ocurrida el pasado jueves 10 de julio, luego de la difusión de los últimos momentos del joven antes de saltar del puente.

Liam tenía 16 años de edad cuando estaba en las orillas del puente ubicado en el viaducto César Gaviria Trujillo y era persuadido por efectivos de la policía y del equipo de Bomberos para que desistiera en no aventarse al vacío desde lo más alto de la estructura vehicular.

Alrededor de media hora, los uniformados hablaron con Liam quien mostraba un estado emocional crítico, según medios locales. Lo siguiente fue que en el momento que los bomberos estaban cerca de lograr contener al adolecente, éste decidió aventarse para caer sobre una cuneta que terminó por quitarle la vida.

El caso de Liam Marín provocó reacción en las redes sociales

La muerte de Liam Marín provocó reacciones en los usuarios de las redes sociales, quienes se centraron en denunciar la poca eficiencia que hay en las líneas de atención gratuitas instaladas por las autoridades para brindar apoyo psicológico en relación al estado que se encontraba Liam antes de saltar del puente.

Varios de los internautas afirman que hay deficiencias en las líneas de ayuda, pues indicaron que en varias ocasiones sus mensajes no fueron contestados en el caso del servicio por Whatsapp, o bien la asignación para tener una consulta psicológica tardó demasiado tiempo, lo que representa un riesgo adicional.

“Lo que me parece capcioso es que cuando pasé por algo similar, traté de comunicarme con todas las líneas de prevención y absolutamente todas respondieron a las 24 horas, esas líneas no sirven de nada, entonces no sé qué esperan también que hagamos los jóvenes”, indicó una usuaria, mientras que otra indicó:

“He acudido a esas líneas y el apoyo es precario y limitado. Mis citas de psicología en la EPS salen cada 3 meses, los controles son imposibles”: Usuaria de X.

Varios usuarios en las redes denunciaron fallas en las líneas de apoyo psicológico. Foto: X @2Tatasaurus

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia, el 44,7 por ciento de las niñas y niños presentan indicios de afectaciones en su salud mental; mientras que el Sistema Unificado de Convivencia Escolar reportó que el 23 por ciento de los estudiantes sufrieron acoso en sus escuelas.