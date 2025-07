¿Cuándo entra en vigor la prohibición a automovilistas de circular con una sola persona por coche? Evita MULTAS

Con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación y contribuir al medio ambiente, las autoridades de tránsito en España han anunciado nuevas señales de tráfico para todo el territorio nacional. No obstante, decenas de automovilistas han hecho énfasis en una en particular, la cual prohibe la circulación de vehículos que únicamente viajen con un solo ocupante, esto especialmente en determinados carriles de carreteras y autopistas de importantes zonas urbanas, lo cual ha generado preocupación y molestias entre los ciudadanos.

Según información de la Dirección General de Tráfico (DGT) en España desde el 1 de julio se ha implementado la señal S-51B, diseñada para restringir el acceso de vehículos con un solo ocupante a ciertos carriles y tramos de carretera. Esta señal forma parte de una estrategia que busca dar prioridad al uso compartido del vehículo y fomentar otras formas de transporte más sostenibles, como el uso del transporte público o de vehículos con varios ocupantes.

Aunque este tipo de medidas ya se aplicaban de forma limitada en algunas ciudades españolas, como Madrid o Barcelona, ahora se pretende que esta regulación se extienda a más partes del país gracias a la inclusión de esta señal oficial y homologada. No obstante, cientos de automovilistas han recurrido a las redes sociales para expresar su inconformidad con esta medida, la cual podría traer sanciones para quienes transiten con una sola persona por carro.

¿Cómo funciona la señal S-51B?

uD83DuDEB8 La DGT y el Gobierno nos han distraído con las “nuevas señales inclusivas” para colarnos algo mucho más grave por la puerta de atrás…



uD83EuDD14 Cuando acabes de ver este vídeo sabrás qué te han ocultado, cuál es la nueva señal S-51b, y qué pretenden las élites mundiales. pic.twitter.com/7nofTRvU1n — Arturo Villa (@ArturoVilla_) July 6, 2025

Una señal S-51B, la cual se puede identificar por un vehículo con dos personas a bordo y la leyenda +2, significa que el carril o tramo de carretera donde se encuentra solo puede ser utilizado por vehículos en los que viajen dos o más personas. Por lo tanto, los conductores que viajen solos no estarán cometiendo ninguna infracción siempre que no accedan a esos carriles señalizados, ya que, en caso de hacerlo y no cumplir con el límite de personas, entonces sí podrían hacerse acreedores a una sanción económica.

Este tipo de regulación ya se conoce en otros países, como Estados Unidos o Canadá, donde los carriles VAO (Vehículos de Alta Ocupación) son habituales en autopistas y avenidas de gran tráfico. Ahora, las autoridades de España esperan que con esta iniciativa haya menor congestión, ahorro de tiempo en los desplazamientos y reducción de la contaminación en el aire, lo cual mejoraría la calidad de vida de las y los españoles.

¿Hay multas para quienes usen el carril con una sola persona a bordo?

Cabe mencionar que la señal S-51B se instalará especialmente en horarios de mayor tránsito, como las primeras horas de la mañana o al final de la jornada laboral, que son momentos clave donde se concentran los trayectos hacia y desde los centros de trabajo. También se prevé su colocación cerca de centros escolares, zonas de oficinas, y en accesos a zonas urbanas, para dar preferencia a quienes optan por el transporte compartido.

Las sanciones por no respetar la señal S-51B pueden incluir multas, aunque los detalles específicos sobre el tipo de sanción dependerán del reglamento aplicado por cada municipio o comunidad autónoma. Por eso, se recomienda a los conductores estar atentos a las señales y respetar las indicaciones para evitar ser sancionados por las autoridades correspondientes. Además, con el objetivo de que las personas se familiaricen con esta y otras nuevas señales, la DGT realizará campañas informativas, donde abordará las ventajas de compartir vehículo.