Indonesia: granjero de 63 años es devorado por una gigantesca pitón

Las serpientes son muy lindas y hay que tenerles respeto, como al resto de los seres vivientes en esta tierra, más si estamos invadiendo su territorio. Quizás es lo que paso en Indonesia, cuando un granjero de 63 años fue devorado por una inmensa pitón, mientras estaba en su campo.

Devorado por una pitón

Imagina que sales a tu campo a darle de comer a las gallinas y no regresas más, esto fue lo que le ocurrió a este pobre granjero de Majapahit, ubicada en la isla de Butonun, en Indonesia, cuando fue tragado por una pitón de más de 8,5 metros de largo.

Todo ocurrió el viernes por la mañana, cuando al no regresar la familia avisa que despareció y luego de que no apareciera, los mismos vecinos siguen su búsqueda. Lo único que encuentran es su moto cerca del campo que trabajaba y metros más adelante, una pitón hinchada. No faltó más. Sacrificaron al reptil y en su interior encontraron el cadáver del pobre granjero.

En el video, se muestra la pitón de 8 metros de largo y su vientre hinchado, claros indicios de que había devorado algo. Sin embargo, creyeron que había sido un animal, como es costumbre, pero fue el pobre hombre al que sacaron de ahí. Lo que extraño a los lugareños, es que haya devorado al granjero, ya que no es habitual que ingieran seres humanos, sólo animales. Ya que son parte del paisaje encontrarse con estos reptiles.

Antecedentes

Un incidente similar ocurrió en Indonesia en 2017, en ese entonces fue una pitón de 7 metros hinchada. Al abrirla, los lugareños se sorprendieron al ver dentro el cuerpo de un hombre de 25 año. Pitones de este tamaño se encuentran en Indonesia y Filipinas. Suelen atacar animales pequeños, o raramente, grandes. Las autoridades afirman que rara vez intentan tragarse a humanos.

