Una mascota y un cesto de ropa: las claves en el caso de la bebé que murió devorada por el pitbull de su familia

El caso de la pequeña Blakely Blosser, una niña de apenas un año, que murió tras ser atacada por el perro pitbull de su familia, ha conmocionado a miles de personas, no solo en Estados Unidos, sino a toda la comunidad en redes sociales, donde se ha generado un fuerte debate en torno a los peligros asociados con esta raza de perros, con personas defendiendo a los animales y otras más señalando que se trata de especies agresivas.

Los hechos violentos ocurrieron el pasado 2 de julio en Dover, Ohio. Según reportes oficiales, Blakely se encontraba bajo cuidado de su madre, Nicole Blosser, cuando el perro de su familia la agredió. La madre de la niña declaró que ella estaba recogiendo la ropa y dejó a la menor a sus espaldas, cuando la mascota de su familia se lanzó en su contra y la empezó a morder en el rostro y en el cuello, sin detenerse.

Pese a que la mujer trató de separar al animal, luchando con todas sus fuerzas, no logró salvar a su hija y, en el intento, también fue mordida y sufrió heridas. Después de unos segundos, Nicole intentó llamar a los servicios de emergencia, pero la primera llamada no tuvo éxito. La madre de familia logró contactar con las autoridades en el segundo intento, donde reportó lo que había ocurrido. Cuando los paramédicos llegaron, Blakely ya no tenía signos vitales. Las heridas causadas por el pitbull fueron mortales y no hubo manera de salvarla.

El can fue sacrificado tras lo ocurrido

Tras los hechos, el sheriff del condado de Tuscarawas, Orvis Campbell, afirmó que este caso fue una de las situaciones más duras que él y su equipo han enfrentado. Comentó que la madre actuó rápidamente e hizo todo lo posible por salvar a su hija, pero el ataque fue demasiado violento y no pudo evitar el desenlace. El padre de Blakely, Derrick, no estaba en casa en ese momento y supo lo ocurrido poco después. Fue él quien tomó la decisión final de sacrificar al perro, considerando que era un riesgo para otras personas, especialmente niños.

Según compartió Nicole, el perro nunca había atacado a alguien antes, aunque sí había mostrado comportamientos agresivos con otros animales. Por eso, jamás imaginaron que pudiera representar un peligro para su hija, según sus propias palabras para medios de comunicación. Después del ataque, ambos padres coincidieron en que no podían seguir manteniendo al pitbull en casa y optaron por que fuera sacrificado.

Los perros pitbull son agresivos por naturaleza

Pese a que el caso generó un fuerte debate en redes sociales entorno a si los perros pitbull son agresivos por naturaleza, o no, especialistas de la Facultad de Veterinaria de la UNAM han explicado que el comportamiento de los animales no está relacionado directamente con la raza, sino con el trato que reciben por parte de sus dueños.

De acuerdo con los expertos, ningún perro nace siendo agresivo. Los comportamientos violentos suelen surgir cuando el animal ha sido maltratado, entrenado para atacar o criado sin cuidados adecuados. En el caso de los pitbull, su fuerza física puede hacer más graves las consecuencias de una agresión, lo que ha contribuido a crear una imagen negativa sobre ellos.

Los veterinarios afirman que un pitbull bien socializado desde cachorro, que recibe atención, cariño y límites claros, puede llegar a ser un perro tranquilo, obediente y muy apegado a su familia. Incluso señalan que esta raza es una de las más leales cuando se educa con paciencia y responsabilidad. También, advierten que la violencia no debe usarse como forma de disciplina, ya que eso solo genera miedo y reacciones impulsivas en los animales.