Sicario se disfraza de repartidor de comida para llegar a su víctima en un billar | IMÁGENES FUERTES

Un sicario se disfrazó de repartidor de comida por aplicación para poder llegar hasta su víctima que se encontraba jugando en un billar, sin que esta sospechará que iba a ser asesinado. El ataque armado fue grabado por la cámara de seguridad del negocio, el cual operaba con normalidad la noche del lunes 7 de julio.

Las imágenes captadas muestran que el sicario ingresó cargando en su espalda la mochila utilizada por los delivery y su casco para no levantar sospechas. Caminó hasta la mitad del billar, mientras revisaba su teléfono para ubicar a su objetivo y una vez que lo encontró sacó su arma y comenzó a disparar contra el hombre identificado por las autoridades como Orman Zamora Guerrero, de 26 años de edad, de origen venezolano.

Testigos relataron que el atacante disparó diez veces, de los cuales al menos ocho proyectiles dieron en su víctima. Una vez que se aseguró que el hombre ya no se movía el sicario salió del billar y escapó a bordo de una motocicleta donde lo esperaba su cómplice.

El sicario disparó al menos diez veces, de los cuales varios proyectiles dieron en su víctima. Créditos: @ActualidaViral

Autoridades ya revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad

Hasta el establecimiento, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, llegaron elementos de la Policía Nacional del Perú para acordonar la escena del crimen y tomaron las declaraciones preliminares de los clientes que se encontraban en el billar en el momento del homicidio.

La novia de la víctima llegó al lugar, pero prefirió no brindar declaraciones. Amigos del fallecido informaron a las autoridades que el sicario no intercambió palabras con la víctima ni con otras personas, tal y como lo muestra el video grabado por las cámaras de seguridad. También afirmaron que Giormán no había recibido amenazas, sin embargo, las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

Según sus conocidos, el joven venezolano solía frecuentar el billar, pero esa noche solo conversaba con algunos jugadores y no participaba en los juegos.

También se cree que momentos antes del ataque, el sicario recibió una imagen que mostraba cómo iba vestido Giormán Zamora Guerrero, la cual fue enviada por alguien desde adentro del local.

Se informó que la División de Investigación Criminal (Depincri) de ese país tomó el caso e inició las investigaciones para dar con los responsables y conocer con precisión las causas del homicidio. Las autoridades ya revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y de la zona aledaña, con el objetivo de identificar al sicario y a su posible cómplice. Además, se busca el teléfono celular con el que el asesino a sueldo identificó a su víctima.