¿Quién es Brigido Muñoz, el mexicano acusado de asesinar a mujer identificada como Paige Bell en Bahamas?

Paige Bell de 20 años de edad era originaria de Sudáfrica y fue hallada sin vida dentro del cuarto de máquinas de una yate. La joven azafata presuntamente asesinada presentaba un corte en su garganta y algunas heridas defensivas en sus brazos luego de haber hecho un viaje a Bahamas.

Su compañero en el yate, el mexicano de 39 años de edad identificado como Brigido Muñoz, fue señalado como el principal sospechoso del homicidio, toda vez que reportaron a la policía el pasado jueves 3 de julio que dentro del barco que estaba amarrado en la bahía de la isla Harbour estaba el cuerpo de la sudafricana.

Al momento que Brigido Muñoz fue encontrado cerca de la mujer y fue citado a comparecer para quedar detenido por la policía, los agentes indicaron que el mexicano tenía heridas graves también en un brazo, hecho que las autoridades especulan fue por un intento de suicidio que falló a Muñoz.

¿Quién es Brigido Muñoz?

Paige Bell fue hallada sin vida junto con Brigido Muñoz. Foto: X @NCuffs1

Personas cercanas a Paige Bell reportaron su desaparición la semana pasada, hasta que fue localizada dentro del lujoso barco Far From It, donde la joven trabajaba como azafata. El yate tiene cinco suites y es rentada a vacacionistas con alto poder adquisitivo por poco más de 2,600,000 pesos por una semana.

Al ver a Brigido junto con Paige y confirmar que la joven estaba sin vida, el mexicano fue trasladado a una clínica para ser atendido, una vez estabilizado fue llevado ante la policía. Brigido era el encargado del cuarto de máquinas del lujoso yate dado que es un ingeniero de profesión.

Brigido Muñoz quedó detenido por la muerte de la joven sudafricana de 20 años. Foto: X @NCuffs1

La investigación sigue abierta, los agentes siguen las pistas desde la manera como fue encontrada Paige con signos de haber sido abusada; sin embargo, continúa el proceso de desahogo de pruebas. Sus compañeros le rindieron un homenaje con frases de despedida:

“Su espíritu radiante, su risa contagiosa y su compasión ilimitada causaron un impacto inolvidable en todos los que tuvieron la suerte de conocerla”, indicaron sus amigos que abrieron una cuenta en GoFoundMe para ayudar a su familia con los gastos funerarios.