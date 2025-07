Prima del hijo consentido que mató a sus papás exhibe espeluznante confesión

Una prima de Juan David Perdomo rompió el silencio sobre una espeluznante confesión que le hizo su primo luego de que asesinara a sus padres y fuera encarcelado, caso que dejó conmocionado a Colombia por la manera como el joven de 24 años de edad atacó a su familia.

Carol Mojica quien es prima del asesino confeso, dio a conocer parte de lo que le dijo su primo a través de una llamada telefónica que le hizo cuando fue arrestado y la vio en el MP, toda vez que terminó de apuñalar a su mamá y papá dentro de una vivienda ubicada en la ciudad de Villavicencio.

Cuando Juan Perdomo fue capturado cuando escapó a Bogotá, tras rendir su declaración, el criminólogo y psicólogo forense, Belisario Valbuena describió su comportamiento frío: “Es poco y nada expresivo en sus reacciones… él toma esa situación (los homicidios) como cualquier otra, no hay ningún tipo de reacción adversa ni de sorpresa”.

¿Qué le dijo Juan David Perdomo a su hija después de matar a sus papás?

Juan David Perdomo es procesado por matar con un cuchillo a sus padres. Foto: El Portavoz press

Luego de que Juan David Perdomo mató a sus papás José Luis Perdomo Hernández y Sonia Wehdeking Baños con un cuchillo al apuñalarlos en repetidas ocasiones, Carol y su abuela materna miraron cómo Juan era procesado al tomar sus huellas y fotografía para su ingreso a prisión.

En ese momento todos se vieron, Carol no pudo ocultar su tristeza por ver a su primo en ese estado independientemente de que había matado a sus tíos. Pasaron algunos días y la joven recibió una llamada de Juan Perdomo ya desde la cárcel. Esto fue lo que le dijo:

“Me llamó y me dijo. ‘Perdóneme, prima, perdóneme por lo que hice’”: Carol, prima de Juan Perdomo.

Asimismo, Carol agregó citada por Semana: “Yo en ese momento no sentía rabia con él, sino mucha tristeza de saber por lo que estaba pasando y lo que va a tener que pasar de aquí para adelante. Yo le decía que me dijera por qué había hecho eso y él me respondía: ‘No sé, prima, ni yo mismo sé’”.

“Duramos rato hablando y yo le imploraba que me dijera si estaba enfermo, pero él me contestó: ‘No, prima, psicológicamente no’. Yo le dije que entonces por qué lo había hecho, pero me respondió lo mismo”, dijo Carol, quien al momento su primo no le ha revelado el motivo del ataque a pesar de que era el hijo consentido y esperaba terminar una segunda carrera para vivir en el extranjero con sus papás.