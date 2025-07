Familiar de futbolista estrella campeón del mundo sufre violento ataque en su casa, se desata balacera | VIDEO

Un familiar de uno de los futbolistas que fue campeón del mundo con la selección de Argentina en Qatar 2022, sufrió un violento ataque dentro de su casa luego de que fue sorprendido por hombres armados justo cuando cenaba en la ciudad de Lanús.

La víctima fue identificada como Claudio Occhiuzzi, quien es el suegro de Nahuel Molina, actual jugador del Atlético Madrid de la Liga Española y que fue campeón mundial con la selección argentina en 2022. El hombre fue sometido por tres presuntos delincuentes que exigían que les dijera en dónde tenía escondido todo su dinero dijo citado por A24:

Los ladrones entraron a la casa y al huir la policía los siguió y disparó

El suegro de Nahuel Molina sufrió un violento asalto en su casa. Foto: X @Cadena3Com

Cuando los tres pistoleros lograron entrar a la casa de Claudio Occhiuzzi, comenzaron a amenazar y golpearlo con la culata de una de las pistolas para que les entregara el dinero, y aunque la víctima les indicó que no tenía dinero en efectivo en la casa, la violencia continuó.

En un momento, uno de los asaltantes colocó el arma de fuego en la cabeza del suegro de Nahuel Molina para presionar y terminar con el atraco mientras mantenían comunicación en un celular en altavoz con otra persona que estaba afuera de la casa.

La víctima fue encerrada en una de las habitaciones de su hogar, cuando finalmente los tres presuntos rateros se fueron por escuchar ruidos en la calle. Agentes de la policía identificaron el automóvil donde viajaban los ladrones ya que estaba vinculado a otro delito, al pedir que se sus ocupantes se bajaran comenzó un enfrentamiento.

uD83DuDEA8 ASÍ LE ROBARON AL SUEGRO DE NAHUEL MOLINA

- Estaba cenando junto a su familia cuando fue asaltado por varios delincuentes

- La policía los estaba siguiendo, hubo un tiroteo a la salida y tres ladrones fueron detenidos

?? Vía @gabrielediego

uD83DuDCCD Lanús pic.twitter.com/zhqB9Xz0Hn — Vía Szeta (@mauroszeta) July 10, 2025

Policías y civiles del carro se dispararon mientras que los asaltantes dentro de la casa salieron y trataron de escapar por los techos de las casas aledañas. Al lugar llegaron más policías que persiguieron a los delincuentes hasta que lograron detenerlos.

Los tres sospechosos detenidos tienen 20, 22 y 23 años de edad respectivamente, el mayor tenía una orden de arresto, todos iban armados con pasamontañas y uno de ellos llevaba una barreta.

“A mi pareja y a mis hijos los dejaron en el living y a mí me llevaron a la habitación. Me pidieron plata. Me decían que si encontraban dinero y yo lo había negado, me mataban”, recordó Claudio Occhiuzzi tras el atraco que terminó en una balacera y persecución donde no hubo personas asesinadas.